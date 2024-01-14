3 Caleg Perindo Gelar Bazar Murah 500 Liter Minyak Goreng di Bekasi

BEKASI - Caleg Partai Perindo untuk DPR RI Jawa Barat Dapil VII, Sururi Alfaruq, bersama Caleg DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil 9, Ayun Sri Damayanti Wahyuni, dan Caleg DPRD Kabupaten Bekasi Dapil 6, Nyai Rahmawati, menggelar tebus minyak goreng murah di Kampung Pelaukan RT.002/003, Karang Rahayu, Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, Minggu (14/1/2024). Bazar itu disambut ratusan warga yang menunggu sejak pagi.

Warga yang didominasi kalangan emak-emak itu berdatangan untuk mendaftarkan diri di meja yang sudah disediakan panitia.

Mereka tampak antusias mengantre untuk menembus minyak goreng Partai Perindo partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.

"Luar biasa ya, acara belum dimulai warga sudah berdatangan dan mendaftarkan diri untuk menembus minyak goreng dari kami bertiga. Artinya warga itu memang membutuhkan minyak goreng," kata Sururi, Minggu (14/1/2024).

Sementara Caleg DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil 9, Ayun Sri Damayanti Wahyuni menyampaikan, untuk menebus minyak goreng harga Rp. 5000 tersebut, warga cukup memperlihatkan kartu KTA Perindo yang sudah dimiliki.

"Jadi warga yang daftar kali ini yang sudah memiliki KTA Perindo. Namun, yang belum memiliki KTA tersebut warga di daftarkan di lokasi," ucap Caleg nomor urut 1 untuk meliputi daerah Kabupaten Bekasi itu.