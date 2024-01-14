Caleg Perindo Sebut Warga Bekasi Antusias Sambut Program Bazar Murah

JAKARTA - Caleg Partai Perindo, DPR RI Dapil 6, Yenti Nuddin menyebut, warga Kota Bekasi sangat antusias ketika pihaknya menggelar bazar minyak murah. Program ini dimaksudkan untuk membantu perekonomian warga.

"Mereka (warga) senang sekali karena mereka merasa minyak itu satu liter kan kisaran Rp 15 ribu, dengan harga Rp 5 ribu sangat membantu perekonomian warga," ucap Yenti di Jalan Ir Haji Juanda, Kota Bekasi, Minggu (14/1/2024).

Pihaknya hari ini menyediakan 300 minyak goreng, yang bisa di beli masyarakat seharga Rp 5 ribu. Harga minyak goreng yang cukup naik di pasaran tentunya diharapkan mampu meringankan beban warga.

"Ada 300 paket tebus murah, dengan harga Rp 5.000. Jadi dengan minyak murah mereka bisa hemat uang yang dimiliki, kan bisa dipakai untuk kebutuhan yang lain," katanya.

Dia menegaskan program ini merupakan visi misi dari Partai Perindo yang berkomitmen untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Melalui kegiatan ini, dia juga berharap agar perekonomian warga khususnya Kota Bekasi terus membaik.

"Perindo melakukan hari ini, karena dari ketum kami, pak hary Tanoesoedibjo, visi misinya kan Ingin melihat kesejahteraan masyarakat, jadi dia melihat kondisi perekonomian saat ini banyak masyarakat yang kondisinya tidak baik baik saja," ucapnya.