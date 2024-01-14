Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Sebut Warga Bekasi Antusias Sambut Program Bazar Murah

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |22:48 WIB
Caleg Perindo Sebut Warga Bekasi Antusias Sambut Program Bazar Murah
Caleg Perindo Yenti Nuddin. (Foto: Danandaya AP)
A
A
A

JAKARTA - Caleg Partai Perindo, DPR RI Dapil 6, Yenti Nuddin menyebut, warga Kota Bekasi sangat antusias ketika pihaknya menggelar bazar minyak murah. Program ini dimaksudkan untuk membantu perekonomian warga.

"Mereka (warga) senang sekali karena mereka merasa minyak itu satu liter kan kisaran Rp 15 ribu, dengan harga Rp 5 ribu sangat membantu perekonomian warga," ucap Yenti di Jalan Ir Haji Juanda, Kota Bekasi, Minggu (14/1/2024).

BACA JUGA:

Adakan Lomba Drag Race, Caleg Perindo: Mengobati Kerinduan Pembalap dan Penonton 

Pihaknya hari ini menyediakan 300 minyak goreng, yang bisa di beli masyarakat seharga Rp 5 ribu. Harga minyak goreng yang cukup naik di pasaran tentunya diharapkan mampu meringankan beban warga.

"Ada 300 paket tebus murah, dengan harga Rp 5.000. Jadi dengan minyak murah mereka bisa hemat uang yang dimiliki, kan bisa dipakai untuk kebutuhan yang lain," katanya.

Dia menegaskan program ini merupakan visi misi dari Partai Perindo yang berkomitmen untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Melalui kegiatan ini, dia juga berharap agar perekonomian warga khususnya Kota Bekasi terus membaik.

 BACA JUGA:

"Perindo melakukan hari ini, karena dari ketum kami, pak hary Tanoesoedibjo, visi misinya kan Ingin melihat kesejahteraan masyarakat, jadi dia melihat kondisi perekonomian saat ini banyak masyarakat yang kondisinya tidak baik baik saja," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3179101/perindo-XFHt_large.jpg
Majukan Kesejahteraan Rakyat Papua dengan Bersinergi Bersama Pemerintah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178847/partai_perindo-eCDQ_large.jpg
Gelar Rakorwil, Partai Perindo Perkuat Konsolidasi DPW Papua Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement