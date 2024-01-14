Advertisement
HOME NEWS NEWS

Adakan Lomba Drag Race, Caleg Perindo: Mengobati Kerinduan Pembalap dan Penonton

Guntur , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |22:24 WIB
Adakan Lomba <i>Drag Race</i>, Caleg Perindo: Mengobati Kerinduan Pembalap dan Penonton
Caleg Perindo Andi Asmara (Foto: Guntur)
A
A
A

PALEMBANG - Caleq DPR RI dari Partai Perindo, Andi Asmara membuka perlombaan drag race pada Sabtu 13 Januari 2024. Acara diadakan di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Ratusan pembalap mengikuti olahraga otomotif drag race champions kali ini.

Andi Asmara kegiatan ini merupakan bentuk dukungannya terhadap olahraga balap. “Selain itu, juga merupakan untuk mengobati para pembalap drag maupun pengemar olahraga otomotif yang sudah lama rindu, baik menonton ataupun menyalurkan bakatnya memacu ketangkasan dan adrenalin mereka,” ucapnya.

 BACA JUGA:

Lomba itu sebagai bentuk komitmen Andi Asmara mendukung olahraga otomotif. Acara diadakan di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang.

Drag Race Champions ini merupakan yang kelima kalinya diadakan Andi Asmara yang sebelumnya digelar di Kabupaten Musi Rawas dan Lubuk Linggau, Sumatera Selatan.

Para peserta bukan hanya pembalap Kota Palembang saja, namun ada banyak juga dari luar kota kabupaten tetangga. Pembalap juga terdiri dari pria dan wanita yang mengikuti perlombaan.

BACA JUGA:

3 Caleg Perindo Gelar Bazar Murah 500 Liter Minyak Goreng di Bekasi 

Sementara itu, Bay Kurnia salah seorang peserta drag race dan masih mengaku sangat senang adanya perlombaan yang diadakan Andi Asmara.

Pelajar SMP asal Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan itu menuturkan, dirinya termotivasi mengikuti drag race ini karena suka melihat menonton pembalap mobil luar negeri. Ia berharap bisa menang jadi juara di perlombaan drag race ini.

Halaman:
1 2
      
