Lomba Drag Race Caleg Perindo Andi Asmara Diikuti Ratusan Pembalap

PALEMBANG - Caleq DPR RI dari Partai Perindo, Andi Asmara membuka perlombaan drag race pada Sabtu 13 Januari 2024. Ratusan pembalap mengikuti olahraga otomotif drag race champions kali ini.

Lomba itu sebagai bentuk komitmen Andi Asmara mendukung olahraga otomotif. Acara diadakan di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang.

Drag Race Champions ini merupakan yang kelima kalinya diadakan Andi Asmara yang sebelumnya digelar di Kabupaten Musi Rawas dan Lubuk Linggau, Sumatera Selatan.

Para peserta bukan hanya pembalap Kota Palembang saja, namun ada banyak juga dari luar kota kabupaten tetangga. Pembalap juga terdiri dari pria dan wanita yang mengikuti perlombaan.

Menurut Andi Asmara kegiatan ini merupakan bentuk dukungannya terhadap olahraga balap.

“Selain itu, juga merupakan untuk mengobati para pembalap drag maupun pengemar olahraga otomotif yang sudah lama rindu, baik menonton ataupun menyalurkan bakatnya memacu ketangkasan dan adrenalin mereka,” ucapnya.

Sementara itu, Bay Kurnia salah seorang peserta drag race dan masih mengaku sangat senang adanya perlombaan yang diadakan Andi Asmara.