HOME NEWS YOGYA

Viral Foto Kaesang-Gubernur DIY, Warganet: Jari Sultan 03!

Kuntadi , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |14:28 WIB
Viral Foto Kaesang-Gubernur DIY, Warganet: Jari Sultan 03!
Foto Kaesang dengan Sultan HB X jadi viral (Foto: Instagram/@kesangp)
YOGYAKARTA - Foto pertemuan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep bersama Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X pada Minggu 15 Januari 2024, jadi viral di media sosial.

Sebab, dalam foto bertiga antara Kaesang, Erina Gudono dan Sultan di Kompleks Kepatihan Yogyakarta tersebut, netizen menilai tangan kiri Sultan seolah memberi kode 'salam tiga jari'.

Foto tersebut diunggah oleh Kaesang di akun Instagram @kaesangp dengan caption yang ditulisnya.

"Alhamdulillah saya dan istri pagi ini sowan ke Ngarso Dalem. Sambil ngeteh dan makan jajanan pasar, kami bertukar cerita dan mendengar banyak pengalaman unik dari Ngarso Dalem selama memimpin Yogyakarta. Ngarso Dalem juga memberikan wejangan tentang kepemimpinan dan mengajak saya untuk selalu menjaga silaturrahmi dengan semua pihak. Yogyakarta, memang selalu menjadi tempat yang nyaman untuk pulang," tulis Kaesang.

Foto tersebut sedikitnya disukai lebih dari 70 ribu warganet. Di mana di antaranya mengomentarinya dengan salam tiga jari yang dikaitkan dengan Capres nomor urut 3 Ganjar-Pranowo-Mahfud MD.

Seperti pemilik akun @igofr*** dengan komentar kode keras jari sultan dengan emotion salam metal.

Sedangkan akun @inemsarry*** mengomentari "Ngarso dalemaja juga paham dan jelas2 tau salam metal,".

Sementara akun @azeng_indonesia "lihat tangan beliau... jari sultan menunjukan 03"

Halaman:
1 2
      
