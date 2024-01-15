Targetkan Kemenangan 70 Persen di Purbalingga, Ganjar Pranowo: Saya Tinggal di Sini!

PURBALINGGA - Calon Presiden (Capres) 2024 nomor urut 3 Ganjar Pranowo bertemu dengan kelompok tani, UMKM, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam lawatannya ke Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, pada Senin (15/1/2024).

Di hadapan masyarakat yang merupakan bagian dari pendukung Ganjar-Mahfud itu, Capres 2024 berambut putih ini menyampaikan target kemenangan untuk wilayah Purbalingga dan sekitarnya di angka 70 persen.

"Saya tinggal di sini, saya mewakili dapil ini dan kita akan gerakkan kembali kekuatan-kekuatan itu, maka insya Allah target yang tadi sudah disampaikan akan tercapai," ucap Ganjar di Hotel Owabong, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga.

Ganjar mengungkapkan, kemenangan Pilpres 2024 untuk Ganjar-Mahfud membutuhkan kekompakkan, kesamaan visi misi serta kerja keras.

Oleh sebab itu, mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu menggelorakan semangat kepada seluruh pendukung dan tim pemenangannya agar tidak lelah turun langsung ke lapangan menemui masyarakat.

"Kami tahu bahwa ini butuh kerja keras. Kalau bahasanya Adian, keringat kita harus lebih banyak, lelah kita harus lebih banyak dan keluhan kita mesti tidak ada," katanya.