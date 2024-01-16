Perindo DIY Optimis Raup Dua Digit Suara Pileg 2024 dan Menangkan Ganjar-Mahfud

YOGYARTA - Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Perindo DIY optimis mampu meraih suara dua digit dalam Pemilu di Februari 2024 mendatang. Hal tersebut sesuai dengan yang telah ditargetkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Perindo.

Ketua DPW Partai Perindo DIY, Brigjen (Purn) Bonifasius Widyantoko Sambodo menuturkan bahwa pihaknya optimis mampu meraup suara 2 digit dari keseluruhan pemilih di DIY.

Sebab potensi sumber daya dan program yang dilaksanakan oleh partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 ini tepat mengena konstituen.

"Kita optimis target dua digit yang ditetapkan DPP dapat tercapai," terang dia.

Boni menambahkan, selain itu kader-kader yang ditempatkan oleh Partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu adalah kader terbaik yang terbukti dekat dengan rakyat. Bahkan ada sejumlah kader yang dulunya merupakan mantan anggota DPRD yang telah memiliki basis massa.

Partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu juga memiliki kader milenial cukup banyak untuk memenangkan hati kaum milenial di mana jumlahnya sudah mencapai 55 persen dari jumlah pemilih.

"Semua potensi akan kita maksimalkan untuk meraup suara," tambahnya.