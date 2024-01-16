Advertisement
HOME NEWS NEWS

Emak-Emak Tebus Bazar Murah Perindo: 5 Hari Aman

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |18:16 WIB
Emak-Emak Tebus Bazar Murah Perindo: 5 Hari Aman
Caleg Perindo Yenti Nuddin gelar bazar murah di Depok (Foto: MPI)
A
A
A
 

DEPOK - Caleg Partai Perindo DPR RI Dapil Jawa Barat VI (Depok-Bekasi), Yenti Nuddin bersama Caleg DPRD Kota Depok Dapil 5 Cilodong-Tapos, Cipto Kari Sulistiani menggelar bazar murah minyak goreng kemasan sebanyak 150 liter di RW 7 Sukamaju Baru, Tapos, Kota Depok, Selasa (16/1/2024) sore.

Nisa (48) salah satu emak-emak yang menebus murah mengaku sangat terbantu dengan adanya bazar murah minyak goreng dari Partai Perindo yang dikenal modern peduli rakyat kecil.

"Sangat membantu ya adanya bazar murah dengan minyak Rp5 ribu, sekarang tahu sendiri minyak kan harganya mahal diatas rata-rata untuk kita warga susah, tukang gorengan atau apa itu kan nggak terjangkau," kata Nisa kepada wartawan di lokasi.

Nisa menyebut minyak goreng satu liter setidaknya aman buat pengunaan masak sehari-hari 4-5 hari ke depan.

"Jadi dengan harga Rp5 ribu ini kita agak terbantu, paling tidak 4-5 hari aman," ujarnya.

Sebelumnya, Caleg Partai Perindo DPR RI Dapil Jawa Barat VI (Depok-Bekasi), Yenti Nuddin bersama Caleg DPRD Kota Depok Dapil 5 Cilodong-Tapos, Cipto Kari Sulistiani menggelar bazar murah minyak goreng kemasan sebanyak 150 liter di RW 7 Sukamaju Baru, Tapos, Kota Depok.

Pantauan MNC Portal Indonesia dilokasi ratusan masyarakat yang didominasi emak-emak menebus murah minyak goreng Partai Perindo secara cuma-cuma itu.

