HOME NEWS NEWS

Clarissa Tanoesoedibjo Gelar Bazar Minyak Murah di Bandung, Ketua DPD Perindo: Membantu Masyarakat

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |14:55 WIB
BANDUNG - Ketua DPD Partai Perindo Kota Bandung, Heri Sismoro menghadiri acara bazar minyak murah yang digelar Caleg DPR RI Dapil Jabar I dari Partai Perindo, Clarissa H Tanoesoedibjo di Kelurahan Dunguscariang, Kecamatan Andir, Kota Bandung, pada Selasa (16/1/2024).

Heri mengatakan, acara bazar minyak murah ini merupakan bentuk kepedulian nyata dari partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu untuk membantu masyarakat.

"Jadi acara hari ini itu saya mewakili ibu Clarissa karena beliau gak bisa hadir dengan kesibukannya di Jakarta, jadi saya sebagai Ketua DPD Kota Bandung mewakili beliau untuk acara bazar minyak murah dan tujuan kami mengadakan kegiatan ini membantu masyarakat yang kurang mampu," kata Heri ditemui di lokasi acara.

Heri menyebut, warga Dunguscariang sangat antusias mengikuti acara bazar minyak murah. Sebab, mereka bisa membeli minyak goreng dengan harga Rp5.000 per liter.

"Masyarakat sangat antusias sekali dengan adanya minyak goreng Rp5.000, jadi harapan saya ke depannya untuk Partai Perindo akan lebih peduli terhadap masyarakat yang di bawah," ungkapnya.

Selain itu, warga juga menyayangkan ketidakhadiran Clarissa Tanoesoedibjo di tengah-tengah mereka. Padahal, warga Dunguscariang berharap bisa bertemu langsung dengan putri Hary Tanoesoedibjo tersebut.

1 2 3
      
