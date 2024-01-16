Partai Perindo Gerilya Gelar Bazar Murah untuk Bantu Masyarakat

GUNUNGKIDUL - Gerilya terus dilakukan oleh Partai Perindo untuk membantu masyarakat dari beban mahalnya harga kebutuhan pokok saat ini. Mereka kembali menggelar acara bazar minyak murah tebus Rp5 ribu per liter di wilayah Gunungkidul.

Kali ini bersama Caleg DPRD Kabupaten Gunungkidul Dapil 1 Playen Wonosari, Suhendra, Partai Perindo kembali menggelar kegiatan bazar minyak goreng di Dusun Getas Kalurahan Getas Kapanewon, Playen. Sebuah wilayah perbatasan antara Gunungkidul dengan Kabupaten Bantul.

Caleg nomor urut 6 Dapil 1, Suhendra mengatakan kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian Partai Perindo terhadap nasib masyarakat yang kini memang tengah terhimpit masalah perekonomian. Di mana harga sejumlah kebutuhan pokok tengah meroket dan cadangan makanan kian menipis.

"Dampak El Nino ini memang luar biasa. Musim hujan mundur sehingga masa tanam petani juga mundur. Cadangan gabah kian menipis karena banyak digiling, " kata dia, Selasa (16/1/2024).

Minyak goreng kini merupakan salah satu komoditas penting bagi masyarakat terlebih untuk ibu-ibu rumah tangga. Karenanya partai Perindo ingin membantu masyarakat memenuhi kebutuhan yang penting tersebut dengan bazar tebus murah ini.

Di samping untuk membantu masyarakat, kegiatan ini juga untuk memperkenalkan caleg partai Perindo baik untuk DPRD Kabupaten Gunungkidul, Propinsi ataupun DPR RI. Karena tanpa turun ke bawah langsung ke masyarakat maka caleg ini tidak akan dikenal.

"Jadi memang harus sering-sering bertemu masyarakat," kata dia.

Caleg DPR RI, Brigjend Purn Bonifasius Widiyantoko Sambodo mengatakan Partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu sengaja hadir dengan bazar minyak goreng ini untuk meringankan beban masyarakat. Karena saat ini kondisi ekonomi tengah sulit akibat cuaca ekstrim yang belakangan terjadi.

"Minyak itu sangat penting bagi ibu-ibu, meskipun memasak bisa dengan cara laok seperti dikukus atau dibakar,"kata lelaki yang akrab dipanggil Boni ini.