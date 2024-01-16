Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Partai Perindo Gerilya Gelar Bazar Murah untuk Bantu Masyarakat

Erfan Erlin , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |15:50 WIB
Partai Perindo Gerilya Gelar Bazar Murah untuk Bantu Masyarakat
Perindo bergerilya gelar bazar Partai Perindo (Foto: MPI)
A
A
A

GUNUNGKIDUL - Gerilya terus dilakukan oleh Partai Perindo untuk membantu masyarakat dari beban mahalnya harga kebutuhan pokok saat ini. Mereka kembali menggelar acara bazar minyak murah tebus Rp5 ribu per liter di wilayah Gunungkidul.

Kali ini bersama Caleg DPRD Kabupaten Gunungkidul Dapil 1 Playen Wonosari, Suhendra, Partai Perindo kembali menggelar kegiatan bazar minyak goreng di Dusun Getas Kalurahan Getas Kapanewon, Playen. Sebuah wilayah perbatasan antara Gunungkidul dengan Kabupaten Bantul.

Caleg nomor urut 6 Dapil 1, Suhendra mengatakan kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian Partai Perindo terhadap nasib masyarakat yang kini memang tengah terhimpit masalah perekonomian. Di mana harga sejumlah kebutuhan pokok tengah meroket dan cadangan makanan kian menipis.

"Dampak El Nino ini memang luar biasa. Musim hujan mundur sehingga masa tanam petani juga mundur. Cadangan gabah kian menipis karena banyak digiling, " kata dia, Selasa (16/1/2024).

Minyak goreng kini merupakan salah satu komoditas penting bagi masyarakat terlebih untuk ibu-ibu rumah tangga. Karenanya partai Perindo ingin membantu masyarakat memenuhi kebutuhan yang penting tersebut dengan bazar tebus murah ini.

Di samping untuk membantu masyarakat, kegiatan ini juga untuk memperkenalkan caleg partai Perindo baik untuk DPRD Kabupaten Gunungkidul, Propinsi ataupun DPR RI. Karena tanpa turun ke bawah langsung ke masyarakat maka caleg ini tidak akan dikenal.

"Jadi memang harus sering-sering bertemu masyarakat," kata dia.

Caleg DPR RI, Brigjend Purn Bonifasius Widiyantoko Sambodo mengatakan Partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu sengaja hadir dengan bazar minyak goreng ini untuk meringankan beban masyarakat. Karena saat ini kondisi ekonomi tengah sulit akibat cuaca ekstrim yang belakangan terjadi.

"Minyak itu sangat penting bagi ibu-ibu, meskipun memasak bisa dengan cara laok seperti dikukus atau dibakar,"kata lelaki yang akrab dipanggil Boni ini.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3179101/perindo-XFHt_large.jpg
Majukan Kesejahteraan Rakyat Papua dengan Bersinergi Bersama Pemerintah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178847/partai_perindo-eCDQ_large.jpg
Gelar Rakorwil, Partai Perindo Perkuat Konsolidasi DPW Papua Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement