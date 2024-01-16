Advertisement
HOME NEWS NEWS

Peduli Korban Banjir Braga, Caleg Perindo Nuke Purwani Salurkan Bantuan Sembako

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |18:23 WIB
Peduli Korban Banjir Braga, Caleg Perindo Nuke Purwani Salurkan Bantuan Sembako
A
A
A

BANDUNG - Calon Legislatif (Caleg) DPRD Provinsi Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat 1 (Bandung-Cimahi) dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Nuke Purwani Kusumahdinata memberikan bantuan sembako untuk warga korban banjir di kawasan Braga, Kota Bandung.

Bukan hanya Nuke Purwani, bantuan sembako ini juga diberikan oleh Caleg DPR RI Dapil Jabar I yang juga Wakil Ketua Umum Partai Perindo, Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah dan Caleg DPRD Kota Dapil Kota Bandung 1 dari Partai Perindo, Febby Resdian.

Nuke Purwani mengatakan, bantuan ini diberikan setelah sebelumnya dirinya melakukan survei kepada korban terdampak terkait kebutuhan apa saja mereka yang butuhkan.

"Jadi hari ini kita kunjungan yang kedua, jadi waktu yang pertama itu kita mempertanyakan kepada masyarakat di sini kebutuhannya apa yang mereka prioritaskan jadi mereka membutuhkan saat ini untuk bahan baku makanan dulu," ucap Nuke saat ditemui di lokasi, Selasa (16/1/2024).

Nuke memastikan, bantuan ini tidak hanya berhenti sampai di sini. Ke depan, dirinya juga akan memberikan bantuan lainnya seperti pakaian hingga obat-obatan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

"Ini kita akan memberikan bantuan secara bertahap karena memang yang dibutuhkan awal makanan dulu nanti berikutnya kita akan memberikan kembali yang dibutuhkan mungkin seperti pakaian, atau obat-obatan yang dibutuhkan masyarakat yang terdampak korban banjir ini," katanya.

"Untuk tahap pertama ini kita memberikan bantuan berupa makanan dan air mineral, mungkin ini kebutuhan yang utama karena untuk pakaian dan peralatan lainnya serta pengobatan akan kami lakukan lagi kedepan," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
