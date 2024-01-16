Kelompok Pemberontak Myanmar Klaim Berhasil Rebut Kota Perbatasan India

MYANMAR - Pemberontak etnis di Myanmar barat mengatakan mereka telah merebut sebuah kota penting di salah satu rute utama ke India dari pasukan militer.

Tentara Arakan (AA) mengatakan mereka telah menguasai Paletwa, di Negara Bagian China. AA adalah salah satu dari tiga kelompok bersenjata yang melancarkan serangan besar baru terhadap militer pada Oktober lalu,

“Tidak ada satu pun kamp dewan militer yang tersisa di seluruh wilayah Paletwa,” kata kelompok itu melalui saluran Telegramnya.

Militer Myanmar belum berkomentar.

Pembangunan di Paletwa – yang terletak dekat perbatasan Myanmar dengan India dan Bangladesh – akan diawasi secara ketat oleh Delhi. Kota ini merupakan bagian dari proyek pembangunan bernilai jutaan dolar yang didukung oleh India yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas di wilayah terpencil.

AA adalah salah satu kelompok etnis bersenjata terbaru namun paling lengkap di antara banyak kelompok etnis bersenjata di Myanmar, dan telah memerangi militer dan mendapatkan kekuatan di Negara Bagian Rakhine, dan beberapa bagian negara tetangganya, Negara Bagian Chin, selama beberapa tahun. Bahkan sebelum militer mengambil alih kekuasaan pada Februari 2021, pejuang AA telah meraih kemajuan signifikan di Rakhine. Dua tahun lalu, mereka mengklaim menguasai 60% negara.

Namun pada saat kudeta tahun 2021, mereka sedang melakukan gencatan senjata, dan tentara menghindari konfrontasi dengan mereka sehingga mereka dapat memusatkan upayanya untuk menghancurkan oposisi terhadap kudeta tersebut.

Pada Oktober tahun lalu, AA mengumumkan bahwa mereka bergabung dalam perjuangan yang lebih luas melawan kekuasaan militer sebagai bagian dari Aliansi Ikhwanul Muslimin, dan melancarkan serangkaian serangan terhadap militer yang kewalahan melawan kudeta militer di sebagian besar wilayah negara tersebut.