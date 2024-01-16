Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Alam Ganjar Kunjungi Museum Banten Lama, Ngobrol Santai Bareng Kaum Milenial

Fariz Abdullah , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |16:44 WIB
Alam Ganjar Kunjungi Museum Banten Lama, Ngobrol Santai Bareng Kaum Milenial
Alam Ganjar kunjungi Museum Banten Lama (Foto: MPI)
A
A
A

 

SERANG - Muhammad Zinedine Alam Ganjar, putra calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengunjungi Museum Banten Lama di Jalan Komplek Masjid Agung Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Selasa (16/1/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Alam Ganjar juga menyempatkan untuk berziarah sekaligus silaturahmi dengan ketua Kenadziran Kesultanan Banten.

Alam yang mengenakan pakaian batik dan peci hitam sempat berkeliling di sekitar museum Banten Lama. Di situ, dia juga menyempatkan diri untuk berdiskusi dengan kalangan milenial.

Menariknya, diskusi berlangsung dengan aktif. Audiens silih berganti bertanya dan menyampaikan aspirasi. Kebanyakan pembahasan mereka mengenai sejarah dan UMKM.

