HOME NEWS JATENG

Ganjar Pranowo Konsolidasi Multiteknis Bersama Ribuan Kader hingga Relawan di Batang

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |19:40 WIB
Ganjar Pranowo Konsolidasi Multiteknis Bersama Ribuan Kader hingga Relawan di Batang
Ganjar Pranowo (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo melakukan konsolidasi Multiteknis bersama ribuan kader PDI Perjuangan, Parpol pengusung, caleg hingga relawan se-Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Selasa (16/1/2024).

Dalam kesempatan itu, Ganjar mengungkapkan bahwa Kabupaten Batang adalah daerah yang penting di Pantai Utara (Pantura), mengingat saat ini Batang menjadi kawasan industri terbesar di Jawa Tengah.

“Mereka sudah mengikuti dinamikanya, tapi sekarang sudah kita arahkan kepada hal yang sifatnya jauh lebih teknis. Kita mulai mensimulasikan proses pencoblosan, rekap suara, dan menjaga seluruh dokumen. Bahkan, kita sampai bicara tidak boleh meninggalkan TPS,” kata Ganjar.

Ganjar menyebutkan, jelang hari pemungutan suara yang akan berlangsung kurang dari sebulan, semangat relawan Ganjar-Mahfud semakin tinggi.

Mantan Gubernur Jawa Tengah 2 Periode itu juga menegaskan bahwa saat ini tim bekerja secara paralel untuk menyatukan kekuatan di berbagai lini.

“Pada saat inilah tim yang lain sedang menghitung untuk memantau bagaimana penghitungan melalui teknologi informasinya. Ini yang kita konsolidasikan,” ungkapnya.

