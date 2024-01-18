Usai Jalan-jalan, Pria Ini Tega Kuras Isi Rekening Kekasihnya hingga Rp105 Juta

BENGKULU - Salah satu warga Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, berinisial MK (18) diduga menguras isi rekening teman dekat perempuannya, Maya Puspita Rahayu (19) melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) hingga Rp105 juta.

Dugaan tindak pidana pencurian ini bermula, ketika mahasiswi ini pergi jalan bersama terduga pelaku untuk setor tunai di ATM salah satu Bank BUMN cabang Manna, sebesar Rp11,7 juta. Sementara MK itu berdiri di dekat korban.

Tidak sampai disitu korban selaku warga Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan ini kembali setor tunai senilai Rp1,3 juta.

Usai setor tunai mereka berdua pergi ke salah satu objek wisata pantai di Kota Manna. Setiba di lokasi, korban meminta tolong ke terduga pelaku untuk dibelikan makan, menggunakan sepeda motor milik korban yang di bawah joknya terdapat dompet.

Tak lama berselang. Terduga pelaku kembali ke objek wisata pantai tersebut dan mereka berdua pun duduk-duduk di tempat tersebut. Usai dari pantai itu keduanya pun pulang. Selanjutnya korban pergi ke salah satu bank untuk mengecek isi saldo rekening.

Namun ketika di cek isi saldo di rekening korban hanya tersisa Rp3,1 juta. Mulanya saldonya mencapai Rp105 juta. Hal ini pun disampaikan ke paman korban. Tak terima atas kejadian tersebut korban melaporkan kejadian ini ke Mapolres Bengkulu Selatan.