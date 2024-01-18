Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Usai Jalan-jalan, Pria Ini Tega Kuras Isi Rekening Kekasihnya hingga Rp105 Juta

Demon Fajri , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |02:01 WIB
Usai Jalan-jalan, Pria Ini Tega Kuras Isi Rekening Kekasihnya hingga Rp105 Juta
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

BENGKULU - Salah satu warga Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, berinisial MK (18) diduga menguras isi rekening teman dekat perempuannya, Maya Puspita Rahayu (19) melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) hingga Rp105 juta.

Dugaan tindak pidana pencurian ini bermula, ketika mahasiswi ini pergi jalan bersama terduga pelaku untuk setor tunai di ATM salah satu Bank BUMN cabang Manna, sebesar Rp11,7 juta. Sementara MK itu berdiri di dekat korban.

Tidak sampai disitu korban selaku warga Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan ini kembali setor tunai senilai Rp1,3 juta.

Usai setor tunai mereka berdua pergi ke salah satu objek wisata pantai di Kota Manna. Setiba di lokasi, korban meminta tolong ke terduga pelaku untuk dibelikan makan, menggunakan sepeda motor milik korban yang di bawah joknya terdapat dompet.

Tak lama berselang. Terduga pelaku kembali ke objek wisata pantai tersebut dan mereka berdua pun duduk-duduk di tempat tersebut. Usai dari pantai itu keduanya pun pulang. Selanjutnya korban pergi ke salah satu bank untuk mengecek isi saldo rekening.

Namun ketika di cek isi saldo di rekening korban hanya tersisa Rp3,1 juta. Mulanya saldonya mencapai Rp105 juta. Hal ini pun disampaikan ke paman korban. Tak terima atas kejadian tersebut korban melaporkan kejadian ini ke Mapolres Bengkulu Selatan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/612/3180049//viral-jRsd_large.jpg
Viral! Aksi Heroik Seorang Wanita Gagalkan Pencurian Ponsel di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179679//dua_residivis_ditangkap_usai_curi_motor-IMx0_large.jpeg
Pura-pura Jadi Kurir, Dua Residivis Ini Nekat Curi Motor di Tambora
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/18/3179491//museum-vheu_large.jpg
2 Tersangka Pencurian Perhiasan Rp1,6 Triliun di Museum Louvre Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179458//maling_motor-S45O_large.jpg
Diamuk Massa, Maling Motor Bersenpi di Tambora Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179457//pencurian-CB0F_large.jpg
Rampas Ponsel Wanita, Pria Bertato Bonyok Dihajar Warga di Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/18/3177801//ilustrasi-TRbh_large.jpg
Laporan Media: Pelaku Bobol Museum Louvre dengan Gergaji Kecil
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement