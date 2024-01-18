Ganjar Pranowo Serap Aspirasi dari Gen Z Pelaku UMKM hingga Influencer di Madiun

MADIUN - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo terus bergerak menyentuh seluruh lapisan masyarakat termasuk kalangan generasi milenial dan generasi Z. Kali ini, Ganjar menyerap aspirasi dari generasi milenial hingga warga di sebuah Kafe kawasan Kota Madiun, Jawa Timur pada Kamis (18/1/2024)

Pantauan MNC Portal Indonesia, di lokasi meski dilanda hujan dengan intensitas sedang tidak menyulutkan Ganjar untuk tidak menemui dan menyerap aspirasi dari kalangan milenial. Terpantau ratusan milenial bercampur dengan warga yang hadir antusias dengan kedatangan Capres yang berpasangan dengan Cawapres Mahfud MD itu.

Ganjar menyerap aspirasi dan kisah dari seorang preman dengan masa kelamnya yang kini menjadi seorang pendeta bernama Rudi. Selain itu, Ganjar juga mendengarkan kaum disabilitas yang pandai berusaha UMKM pecel Madiun hingga pudding susu.

Kemudian, Ganjar juga menyerap aspirasi dari kalangan influencer dari Kota Malang, Jawa Timur soal pajak pendapatan. Ganjar juga menerima masukan soal pegawai kontrak di pemerintahan agar segera diangkat.

Lebih lanjut, Ganjar pun tidak segan swafoto bersama dengan generasi milenial sambil mengacungkan tiga jari ke atas.