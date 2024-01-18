Advertisement
HOME NEWS JATIM

Momen Ganjar Pranowo Keliling Museum KRT Radjiman Wedyodiningrat

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |12:07 WIB
Momen Ganjar Pranowo Keliling Museum KRT Radjiman Wedyodiningrat
Ganjar di Ngawi. (Foto: Refi Sandi)
NGAWI - Calon Presiden (Capres) nomor 3, Ganjar Pranowo didampingi Mantan Sekjen Kemenhan, Laksamana Madya TNI (Purn) Agus Setiaji keliling area Museum Roemah Voorzitter Van Het BPUPKI - Dr. KRT. Radjiman Wedyodiningrat, Widodaren, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur pada Kamis (18/1/2024).

Pantauan MNC Portal Indonesia dilokasi Ganjar disambut penjaga museum selanjutnya berdialog sambil keliling melihat karya tulis dari KRT. Radjiman Wedyodiningrat. Ganjar pun terlihat membaca dan memotret karya tulis satu persatu.

Selanjutnya, Ganjar menyambangi rumah yang sempat ditempati KRT. Radjiman Wedyodiningrat dengan melihat kondisinya saat ini.

Sebelumnya, Ganjar terlihat disambut ribuan warga yang telah menunggu kedatangan Capres yang diusung PDI Perjuangan, Partai Perindo, PPP dan Hanura. Pekikan Ganjar wajib Presiden pun menggema.

