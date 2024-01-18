Advertisement
HOME NEWS JATIM

Tegakkan Hukum dan Berantas Korupsi, Kiai dan Ulama Situbondo Dukung Ganjar-Mahfud

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |17:03 WIB
Tegakkan Hukum dan Berantas Korupsi, Kiai dan Ulama Situbondo Dukung Ganjar-Mahfud
Ulama dan Kiai Sepakat Dukung Ganjar/ist
A
A
A

SITUBONDO - Jaringan ulama dan kiai dari berbagai pondok pesantren di Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Bondowoso mendukung pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, di Pilpres 2024.

Mereka mendeklarasi dukungannya dalam Halaqoh Kebangsaan di Pondok Pesantren Baitul Qur'an Al-Islamy, Desa Bletok, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.

Kepala Ponpes Nurul Jadid Paiton Kiai Abdul Hamid Wahid mengatakan, keduanya merupakan figur pemimpin yang sesuai dengan kebutuhan negara saat ini.

“Ganjar-Mahfud diyakini mampu mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan tegas dalam memberantas korupsi guna kemakmuran rakyat Indonesia ke depannya,” ujarnya, Kamis (18/1/2024).

Dalam halaqoh kebangsaan Jaringan ulama Ahlussunnah Wal Jamaah Indonesia itu, para Kyai pengasuh pesantren membahas permasalahan yang sedang dihadapi negara khususnya dalam kehidupan berdemokrasi.

“Suatu negara dikatakan demokratis jika mampu menjunjung tinggi supremasi hukum dan kedaulatan rakyat,”tandasnya.

Salah satu ulama lainnya, Kiai Abdul Hamid Wahid menambahkan, prinsip-prinsip ini yang masih perlu ditingkatkan oleh pemimpin negara guna menyongsong Indonesia Emas 2045.

"Terjadi kesepakatan forum, kita akan fokus dan akan mendukung kemenangan calon presiden nomor 3 Pak Ganjar-Mahfud yang mereka sudah yakini sebagai yang mampu mengemban kebutuhan yang tadi dibahas," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
