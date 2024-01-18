Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Ziarah Makam Pendiri Pencak Silat Setia Hati, Ganjar: Mbah Soero Berperan Besar bagi Bangsa

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |20:52 WIB
Ziarah Makam Pendiri Pencak Silat Setia Hati, Ganjar: Mbah Soero Berperan Besar bagi Bangsa
Ganjar Ziarah ke Makam Pendiri Pencak Silat Setia Hati
A
A
A

MADIUN - Calon presiden (Capres) 2024 nomor urut 3, Ganjar Pranowo --yang juga diusung oleh Partai Perindo, berziarah ke makam pendiri pencak silat Persaudaraan Setia Hati, Ki Ngabehi Soerodiwirjo di sela kunjungannya ke Madiun, Kamis (18/1/2024).

Dalam kesempatan itu, Ganjar memanjatkan doa bersama ratusan masyarakat yang antusias menyambutnya.

Warga begitu senang melihat Ganjar datang ziarah ke makam pendiri perguruan pencak silat terbesar di Indonesia itu. Menurut warga, siapa pun yang ziarah ke makam Mbah Soero, Insya Allah doanya terkabul.

"Sudah pasti jadi presiden ini Pak Ganjar. Kalau ziarah ke makam Mbah Soero insya Allah kabul hajatnya," ujar salah satu warga Madiun, Rohman (56).

Dikatakan Rohman, Mbah Soero merupakan tokoh yang sangat dihormati. Tak hanya oleh masyarakat sekitar, para pengikut Persaudaraan Setia Hati di seluruh Indonesia dan dunia, semua menghormati Mbah Soero.

"Sudah pas Pak Ganjar datang ke sini, kami sebagai warga sekitar pasti senang dan bangga atas kunjungan ini," imbuhnya.

Didampingi juru kunci dan para warga, Ganjar bersimpuh di hadapan makam untuk berdoa kepada Allah Ta’ala. Setelah itu, ia menaburkan bunga ke makam Mbah Soero dan istri yang ada di kompleks pemakaman Desa Winongo, Kecamatan Mangunharjo, Kota Madiun.

