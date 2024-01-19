Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Titip Pesan ke Ganjar soal Ketimpangan Antara Kota dan Kabupaten di Jatim

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |04:14 WIB
MADIUN - Caleg DPR RI Dapil VIII Jatim (Madiun, Nganjuk Mojokerto, Jombang) dari Partai Perindo, Andro Rohmana menitip pesan kepada Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang tengah safari politik di Kabupaten Ngawi, Kota Madiun, dan Kabupaten Magetan, Jawa Timur pada Kamis (18/1/2024).

Ia menyoroti masalah ketimpangan yang sangat nyata antara Kota dan Kabupaten di Jawa Timur khususnya Dapil VIII perihal APBD.

"Saya melihat ketimpangan nya masih cukup nyata antara Kota dengan Kabupaten itu dari sisi APBD Kota dan Kabupaten sangat ada ketimpangannya," kata Andro saat ditemui di Kafe Kopi Kakak, Madiun.

Andro berharap agara transfer dana daerah bisa sedikit lebih besar porsinya jika Ganjar-Mahfud menang di Pilpres 2024 nanti untuk pemerataan pembangunan.

"Harapannya transfer dana daerah itu bisa porsinya sedikit lebih besar maupun Kota/Kabupaten supaya pemerataannya ada," ujarnya.

