HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Anang Iskandar Gelar Bazar Tebus Murah Migor di Sidoarjo

Yoyok Agusta , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |02:48 WIB
Caleg Perindo Anang Iskandar Gelar Bazar Tebus Murah Migor di Sidoarjo
Caleg Perindo Anang Iskandar (Foto: MPI)
A
A
A

SIDOARJO - Caleg Partai Perindo Komjen (Purn) Anang Iskandar menggelar bazar tebus murah minyak goreng (migor) di Desa Singkalan, Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo, Kamis (19/1/2024).

Caleg Perindo Anang Iskandar juga menggelar bazar tebus murah 550 liter minyak murah dan menyosialisasikan program Partai Perindo kepada masyarakat.

Sebanyak ratusan warga memadati giat temu seru yang digagas Caleg DPR RI Anang Iskandar, bersama Caleg DPRD Sidoarjo dari Partai Perindo, Ajeng.

Anang Iskandar gencar blusukan ke desa-desa guna mengenalkan program Partai Perindo.

Sebulan jelang pencoblosan Pemilu 2024, Anang Iskandar juga menggelar sosialisasi pencoblosan Pemilu 2024.

Dalam kesempatan itu, Anang Iskandar mengajak warga untuk tidak golput dalam Pemilu 14 Februari 2024 mendatang.

Ia juga memberikan edukasi warga tentang tata cara mencoblos dengan benar. Dengan media Replika kertas suara, Anang Iskandar menunjukan perbedaan kertas suara yang diperuntukan DPR RI, DPRD Provinsi Jatim, dan DPRD se-kabupaten/kota di Jatim.

"Hal ini dilakukan agar warga tidak bingung saat mencoblos," kata dia.

