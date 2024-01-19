Gelar Sosialisasi Pemilu 2024 di Desa, Anang Iskandar: Agar Warga Tak Bingung saat Mencoblos

SIDOARJO - Caleg Partai Perindo Komjen (Purn) Anang Iskandar gencar blusukan ke desa-desa guna mengenalkan program Partai Perindo di Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis 18 Januari 2024.

Sebulan jelang pencoblosan Pemilu 2024, Anang Iskandar juga menggelar sosialisasi pencoblosan Pemilu 2024.

Selain itu, Caleg Perindo Anang Iskandar juga menggelar bazar tebus murah 550 liter minyak murah dan menyosialisasikan program Partai Perindo kepada masyarakat di Desa Singkalan, Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo.

Sebanyak ratusan warga memadati giat temu seru yang digagas Caleg DPR RI Anang Iskandar, bersama Caleg DPRD Sidoarjo dari Partai Perindo, Ajeng.

Dalam kesempatan itu, Anang Iskandar mengajak warga untuk tidak golput dalam Pemilu 14 Februari 2024 mendatang.

Ia juga memberikan edukasi warga tentang tata cara mencoblos dengan benar. Dengan media Replika kertas suara, Anang Iskandar menunjukan perbedaan kertas suara yang diperuntukan DPR RI, DPRD Provinsi Jatim, dan DPRD se-kabupaten/kota di Jatim.

"Hal ini dilakukan agar warga tidak bingung saat mencoblos," kata dia.