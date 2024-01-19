Advertisement
HOME NEWS NEWS

Warga Bandung Antusias Serbu Bazar Murah Caleg Perindo Abdul Khaliq

Agi Ilman , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |20:37 WIB
Warga Bandung Antusias Serbu Bazar Murah Caleg Perindo Abdul Khaliq
Caleg Perindo Abdul Khaliq Ahmad. (Foto: Agi Ilman)
BANDUNG - Warga Kampung Kampung Situ Sipatahunan RT 01 RW 05, Kelurahan Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung sangat antusias menghadiri kegiatan bazar dan sosialisasi yang dilakukan Partai Perindo, Jumat (19/1/2024).

Terlihat dari pantauan dilokasi, warga langsung menyerbu bazar minyak murah yang dijual seharga Rp5 ribu ini.

Antusias warga ini juga membuat sejumlah panitia kewalahan terlebih masyarakat terlihat berbondong-bondong ingin segera mendapatkan minyak murah dari parta berlambang rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara pemilu 2024 itu.

Adapun dalam kegiatan ini juga hadir Caleg DPR RI Jabar 2 Partai Perindo Abdul Khaliq Ahmad serta Hasan Hanafi Caleg DPRD Kabupaten Bandung Dapil 6.

Salah satu warga bernama Ela (42) mengatakan jika bazar murah ini tidak hanya berisikan minyak saja, akan tetapi sembako lainnya juga bisa diadakan dengan harga yang murah.

"Iya kalau bisa jangan minyak aja, tapi sembako lain kaya beras, dan kalau bisa sembako yang lain juga harus serba murah," katanya.

Selain itu, Ela juga sangat antusiasi dan berterima kasih dengan apa yang telah diberikan Partai yang dikenal dengan partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu.

"Iyaa intinya terima kasih kepada partai perindo yang telah memberikan minyak murah ini, semoga kedepannya bisa menang dan pak Caleg Abdul khaliq juga bisa menang biar bisa menampung aspirsi kita juga," ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Rina (35) dirinya berharap agar kegiatan ini terus berlanjut, dan sebisa mungkin memberikan sembako murah bukan hanya minyak saja.

Halaman: 1 2
1 2
      
