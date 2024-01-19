Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Biodata Anak-Anak Mohammed bin Salman

Ludwina Andhara Herawati , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |17:29 WIB
Biodata Anak-Anak Mohammed bin Salman
Biodata anak-anak Mohammed bin Salman (Foto: Reuters)
A
A
A

RIYADH - Mohammed bin Salman, atau dikenal dengan MBS, adalah Putra Mahkota dan Perdana Menteri (PM) Arab Saudi. Ia merupakan anak ketujuh dari Raja Salman.

Mengutip Wikipedia, Salman dikenal sebagai Dewan Urusan Ekonomi dan Pembangunan dan ketua Dewan Urusan Politik dan Keamanan. Ia ditetapkan sebagai penguasa Arab Saudi secara de facto.

Salman menikah dengan sepupu pertamannya, Sara Bint Mashour Al Saud, pada 6 April 2008. Sara diketahui telah memiliki keterikatan yang kuat dengan Salman.

Melansir House of Saud, Salman dan Sara memiliki lima anak, tiga putra dan dua putri. Diketahui nama putranya adalah Pangeran Salman, Pangeran Mashour, dan Pangeran Abdulaziz. Sementara kedua putrinya yakni Putri Fahda dan Putri Noura.

Putri Fahda dan Putri Noura menjadi sosok potensial untuk pemberdayaan perempuan dan mengukir peran baru, di mana Arab Saudi membuka peluang untuk perempuan secara bertahap.

Meskipun kehidupan Putri Fahda dan Putri Noura dirahasiakan, mereka menjadi sosok yang mewakili generasi baru bagi perempuan di Arab Saudi.

Halaman:
1 2
      
