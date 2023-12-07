Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Bertemu MbS, Putin Sebut Hubungan Rusia - Arab Saudi Mencapai Tingkat yang Belum Pernah Terjadi

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |09:16 WIB
Bertemu MbS, Putin Sebut Hubungan Rusia - Arab Saudi Mencapai Tingkat yang Belum Pernah Terjadi
Presiden Rusia Vladimir Putin dan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman bertemu di Riyadh, Arab Saudi, 6 Desember 2023. (Foto: Sputnik via Reuters)
RIYADH – Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan Putra Mahkota Mohammed bin Salman dalam kunjungannya ke Arab Saudi pada Rabu, (6/12/2023). Dalam pertemuan itu, MbS, julukan bin Salman, memuji koordinasi bersama antara Arab Saudi dengan Rusia, “yang membantu meredakan ketegangan di Timur Tengah”.

“Kami memiliki banyak kepentingan dan dokumen yang kami kerjakan bersama demi kepentingan Rusia, Kerajaan Arab Saudi, Timur Tengah, dan juga dunia,” kata MbS seperti dikutip kantor berita resmi Saudi Press Agency (SPA).

Pada pertemuan di Riyadh itu, Presiden Vladimir Putin mengatakan hubungan dengan Arab Saudi berada pada “tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya”.

Dalam pidato pengantar yang ditayangkan di televisi Rusia, Putin mengucapkan terima kasih kepada Putra Mahkota atas undangannya, dengan mengatakan bahwa ia awalnya mengharapkan Putra Mahkota untuk datang ke Moskow, “tetapi ada perubahan pada rencana.”

Dia mengatakan pertemuan berikutnya harus dilakukan di Moskow, dan kedua negara memiliki hubungan yang baik dan stabil di bidang politik, ekonomi, dan kemanusiaan.

“Tidak ada yang bisa menghalangi berkembangnya hubungan persahabatan kita,” kata Putin kepada MbS.

Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan pada Rabu bahwa Putin dan MbS membahas kerja sama OPEC+ pada pembicaraan di Riyadh dan bahwa kerja sama akan dilanjutkan, kantor berita TASS melaporkan.

