INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Berbincang dengan Rano Karno, Hary Tanoe Menikmati Suasana Hangat Warung Garasi Si Doel

Muhammad Farhan , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |15:42 WIB
Berbincang dengan Rano Karno, Hary Tanoe Menikmati Suasana Hangat Warung Garasi Si Doel
Ketum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo bersama istri, Liliana Tanoesoedibjo dan istri Capres, Atikoh Ganjar ke Warung Garasi Si Doel (Foto: M Farhan)(Foto: Dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo menemani kunjungan istri Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti ke warung garasi Si Doel, di kawasan bilangan Lebak Bulus, Cilandak, pada Sabtu siang ini (20/1/2024).

Hary Tanoe yang juga ditemani istrinya, Liliana Tanoesoedibjo disambut dengan hangat oleh Politisi PDI-Perjuangan, Rano Karno, atau yang dikenal sebagai Si Doel anak Betawi itu.

Hary Tanoe mengaku dirinya antusias menemani kunjungan Atikoh ke warung milik Rano Karno yang sedianya hanya dibuka pada akhir pekan saja. Bagi Hary, sambutan Rano Karno memiliki kesan hangat tersendiri, terlebih bincang-bincang yang dialaminya, menjadi suatu momen yang akrab di antara mereka.

"Saya berterima kasih dengan sambutan Pak Rano Karno di sini. Baru saja juga kita diundang untuk berbincang-bincang santai dalam podcast dengan Pak Rano Karno. Ini sangat menarik," ujar Hary di lokasi.

Hary Tanoe mengatakan, bincang-bincang podcast bersama Rano Karno tersebut membicarakan pengalamannya mengenai kegiatan sehari-hari. Tak lupa, dia mengatakan agenda kegiatannya tersebut menjadi momen persahabatan yang cukup terkenang untuknya.

"Tadi bincang-bincang di podcast-nya Pak Rano ini berkesan sekali. Kita bincang mengenai kegiatan selama ini terutama pengalaman saat menjumpai masyarakat secara langsung. Senang sekali rasanya," jelas pria yang akrab disapa HT tersebut.

