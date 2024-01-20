Pemberian Gerobak Perindo di Tangsel, HT: Ini Simbol Perjuangan Bersama Rakyat Kecil

TANGSEL - Gerobak Perindo yang menjadi simbol perjuangan Partai Perindo bersama rakyat kecil terus berlangsung sampai saat ini. Kali ini, warga daerah Ciputat, Tangerang Selatan yang mendapatkan bantuan Gerobak Perindo untuk mengembangkan usahanya.

Penyerahan Gerobak Perindo itu dilakukan di Kantor DPD Perindo Kota Tangsel yang dihadiri pula oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT). Dia langsung bertemu ibu-ibu yang terlihat antusias untuk mendapatkan gerobak perindo.

"Ibu dagang apa? Sudah lama? Satu hari bisa berapa? Keliling atau mangkal?" tanya HT kepada ibu-ibu penerima gerobak perindo di Kantor DPD Perindo Kota Tangsel, Ciputat, Tangerang Selatan, Sabtu (20/1/2024).

Para ibu yang menerima gerobak perindo itu merupakan pelaku UMKM yang menjajakan berbagai dagangannya seperti sempol dan es, nasi uduk, nasi kuning, dan mie ayam.

Dalam kesempatan itu, HT menyebut bahwa gerobak perindo adalah simbol perjuangan rakyat kecil. Hal ini pun sejalan dengan visi Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera.

"Gerobak ini program untuk masyarakat kecil simbolisasi perjuangan," ujar HT.

