Caleg Djoni Toat Perkenalkan Partai Perindo ke Warga Ciateul Bandung

BANDUNG - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) kembali menggelar tebus minyak murah dan juga sosialisasi di Ciateul, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Sabtu (20/1/2024). Dalam kegiatan ini hadir pula Caleg DPR RI Dapil Jabar 1 Djoni Toat Muljadi dan Caleg DPRD Kota Bandung Dapil 5 Anggun Anggelia.

Dalam pantauan dillokasi masyarakat terlihat sangat antusias mengikuti acara ini, bahkan kegiatan ini dihadiri juga oleh Forum RW dengan total 6 RW dan 6 RT.

BACA JUGA:

Caleg Perindo Gelar Bazar Minyak Goreng, Warga Rusun Menanggal: Programnya Sesuai Kebutuhan

Caleg DPR RI Dapil Jabar 1 Partai Perindo, Djoni Toat Muljadi mengatakan masyarakat sangat antusias mengikuti acara sosialiasi dan tebus minyak murah ini. Selain itu, dirinya pun selalu hadir dalam setiap agenda kegiatan yang dilakukan.

"Jadi kegiatan hari ini di Kecamatan Regol jadi saya hadir selalu untuk sosialisasi dari pertama sampai beres. Antusias warga juga sangat bagus," ujar Djoni saat ditemui dilokasi.

BACA JUGA:

Gelar Bazar Murah dan Cek Kesehatan Gratis bagi Warga, Caleg Diska: Bukti Nyata Perindo Hadir

Djoni menjelaskan, dalam kegiatan ini dirinya terlebih dahulu mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat khususnya pada tanggal 14 Februari nanti agar ke TPS.

"Pertama saya mensosialisasikan dulu cara mencoblos nanti 14 februari 2024 dan menghimbau untuk datang ke TPS tidak golput," jelasnya.

Kemudian dalam sosialisasi ini dirinya juga memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya kepada Partai berlambang rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara pemilu 2024.

"Setelah itu saya kasih contoh kertas suaranya tentunya dengan gambar saya mensosialisasikan diri saya surat suara kuning untuk DPR RI partai Perindo no 16 di kanan paling bawah nomor urut 3. Dan untuk teh Anggun surat suara hijau sama perindo no 16 paling kanan no 3," katanya

Selain itu, dirinya juga menggelar tebus murah minyak dengan harga Rp5000 rupiah. Bahkan menurutnya animo masyarakat dalam kegiatan ini sangat antusias dan diikuti pula oleh forum RW.

"Antusias warga sangat bagus sesuai target 500an lah ya yang hadir dan kami didampingi dan mendapat dukungan dari RW semua dari forum RW ada total yang hadir 6 RW dan RT karena mereka merasa bahwa ini sangat bermanfaat buat masyarakat," tuturnya.

Djoni menyebut, saat ini masyarakat juga sudah mengenal partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu.