Caleg Perindo Gelar Bazar Minyak Goreng, Warga Rusun Menanggal: Programnya Sesuai Kebutuhan

SURABAYA - Calon anggota legislatif (caleg) DPR RI Natalia Cecilia menggelar bazar minyak goreng murah untuk warga di Rumah Susun Menanggal, Surabaya, Sabtu (20/1/2024). Program ini dinilai sangat sesuai dengan keadaan yang dialami masyarakat saat ini.

Penilaian ini diungkapkan Yiska (35), warga Blok 16, Rusun Menanggal. "Program seperti ini cocok dan sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat di sini," ujar Yiska usai menukarkan kupon dengan minyak goreng.

Menurut Yiska, dengan harga Rp5.000, minyak ini sangat murah karena harga normal rata-rata Rp14.000. "Makanya acara seperti ini pasti didatangi banyak orang, terutama ibu-ibu yang memang membutuhkan minyak goreng," imbuh perempuan yang bekerja di sebuah pusat perbelanjaan di Surabaya ini.

Yiska mengakui, program serupa banyak digelar pihak lain. Namun, bazar yang digelar caleg Partai Perindo ini tak kalah rame dan mendapat sambutan hangat dari masyarakat setempat.