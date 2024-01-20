Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Gelar Bazar Minyak Goreng, Warga Rusun Menanggal: Programnya Sesuai Kebutuhan

Masdarul Khoiri , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |14:33 WIB
Caleg Perindo Gelar Bazar Minyak Goreng, Warga Rusun Menanggal: Programnya Sesuai Kebutuhan
Perindo gelar kesehatan gratis (foto: MPI/Masdarul)
A
A
A

SURABAYA - Calon anggota legislatif (caleg) DPR RI Natalia Cecilia menggelar bazar minyak goreng murah untuk warga di Rumah Susun Menanggal, Surabaya, Sabtu (20/1/2024). Program ini dinilai sangat sesuai dengan keadaan yang dialami masyarakat saat ini.

Penilaian ini diungkapkan Yiska (35), warga Blok 16, Rusun Menanggal. "Program seperti ini cocok dan sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat di sini," ujar Yiska usai menukarkan kupon dengan minyak goreng.

Menurut Yiska, dengan harga Rp5.000, minyak ini sangat murah karena harga normal rata-rata Rp14.000. "Makanya acara seperti ini pasti didatangi banyak orang, terutama ibu-ibu yang memang membutuhkan minyak goreng," imbuh perempuan yang bekerja di sebuah pusat perbelanjaan di Surabaya ini.

Yiska mengakui, program serupa banyak digelar pihak lain. Namun, bazar yang digelar caleg Partai Perindo ini tak kalah rame dan mendapat sambutan hangat dari masyarakat setempat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/337/3180561//pemuda_perindo-NzKr_large.jpg
Ketum Baru Pemuda Perindo William Tanuwijaya: Fokus Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/337/3180560//pemuda_perindo-qC2i_large.jpg
Pengurus Baru Pemuda Perindo Harus Menjadi Pelaku Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180140//partai_perindo-gzKO_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakernas di Ancol 2-5 November 2025, Usung Semangat ‘Energi Baru Indonesia’
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179938//partai_perindo-n5t4_large.jpg
Partai Perindo Serahkan SK Ketua DPD Lombok Utara ke Fajar Marta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179277//perindo-YCPt_large.jpg
Kepsek SDN Pesanggrahan Berharap Sosialisasi Hak Anak dan Pencegahan Kekerasan Dilanjutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179276//perindo-rkt9_large.jpg
KPAI Sebut Sosialisi Hak Anak dan Pencegahan Kekerasan di Sekolah Sangat Bermanfaat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement