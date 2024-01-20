Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Gelar Bazar Minyak Goreng, Warga Rusun Menanggal: Programnya Sesuai Kebutuhan

Masdarul Khoiri , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |14:30 WIB
Caleg Perindo Gelar Bazar Minyak Goreng, Warga Rusun Menanggal: Programnya Sesuai Kebutuhan
Caleg Perindo Natalia Celilia. (Foto: Masdarul Khairi)
A
A
A

SURABAYA - Calon anggota legislatif (Caleg) DPR RI dari Partai Perindo Natalia Cecilia menggelar bazar minyak goreng murah untuk warga di Rumah Susun Menanggal, Surabaya, Sabtu (20/1/2024). Program ini dinilai sangat sesuai dengan keadaan yang dialami masyarakat saat ini.

Penilaian ini diungkapkan Yiska (35), warga Blok 16, Rusun Menanggal. "Program seperti ini cocok dan sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat di sini," ujar Yiska usai menukarkan kupon dengan minyak goreng.

 BACA JUGA:

Menurut Yiska, dengan harga Rp5.000, minyak ini sangat murah karena harga normal rata-rata Rp14.000. "Makanya acara seperti ini pasti didatangi banyak orang, terutama ibu-ibu yang memang membutuhkan minyak goreng," imbuh perempuan yang bekerja di sebuah pusat perbelanjaan di Surabaya ini.

Yiska mengakui, program serupa banyak digelar pihak lain. Namun, bazar yang digelar caleg Partai Perindo ini tak kalah rame dan mendapat sambutan hangat dari masyarakat setempat.

BACA JUGA:

Tak Hanya Bazar Minyak Goreng Rp5.000, Caleg Perindo Natalia Juga Fasilitasi Pengobatan Gratis 

Pendapat serupa disampaikan Albert yang sehari-hari menjadi musisi di kafe-kafe. Dia mengaku senang dengan program-program sosial semacam ini. "Ini sangat membantu masyarakat di sini," katanya singkat.

Halaman:
1 2
      
