Tak Hanya Bazar Minyak Goreng Rp5.000, Caleg Perindo Natalia Juga Fasilitasi Pengobatan Gratis

SURABAYA - Calon anggota legislatif (caleg) DPR RI Natalia Cecilia menggelar bazar minyak goreng murah seharga Rp5.000 per botol. Selain bazar, Cecilia juga menggelar pengobatan gratis dan pemeriksaan kesehatan di lokasi yang sama, Sabtu (20/1/2024).

Khusus untuk pengobatan gratis, Cecilia yang berkolaborasi dengan caleg DPRD Kota Surabaya, Nino Yogantoro, menggandeng komunitas Jawa Spiritual dan tenaga medis yang terlatih.

Pengobatan yang diberikan yaitu pijat dan bekam. Stan pemeriksaan ini juga disambut antusias masyarakat, baik pria maupun wanita yang rata-rata di atas 60 tahun.

BACA JUGA: Caleg Perindo Natalia Cecilia Gelar Bazar Minyak Goreng Murah di Surabaya

Salah seorang warga, Pak Badi, warga Rusun Menanggal memanfaatkan kesempatan ini untuk memeriksakan kesehatan sekaligus bekam. "Alhamdulillah ada bekam gratis. Saya juga gak perlu jauh-jauh, sudah ada di sini," kata Badi kepada MPI.

Dia mengaku baru sekali ini dibekam. Meski begitu, pria paruh baya ini bisa merasakan manfaatnya. "Selama ini keluhan saya susah tidur kalau malam di atas jam 12.00," terangnya.

Badi berharap setelah mengikuti bekam ini keluhan kesehatannya bisa hilang dan penyakitnya sembuh. "Terima kasih sudah diadakan pengobatan gratis," imbuhnya.