Caleg Perindo Natalia Cecilia Gelar Bazar Minyak Goreng Murah di Surabaya

SURABAYA - Calon anggota legislatif (caleg) DPR RI dari Partai Perindo Natalia Cecilia menggelar bazar minyak goreng murah untuk warga penghuni Rumah Susun Menanggal, Surabaya, Sabtu (20/1/2024).

Sebanyak 250 paket minyak goreng ludes dalam waktu tak sampai satu jam. Warga yang mayoritas emak-emak sangat antusias dengan program yang diadakan caleg dari daerah pemilihan Jatim 1 (Surabaya dan Sidoarjo) ini.

Pantauan di lapangan, acara dimulai pukul 10.00 WIB. Namun masyarakat sudah menunggu dari satu jam lebih sebelum acara dimulai. Mereka rela antre dan menunggu bazar minyak goreng yang cukup dibeli dengan harga Rp5.000.