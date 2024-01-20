Advertisement
HOME NEWS NEWS

Gelar Bazar Murah dan Cek Kesehatan Gratis bagi Warga, Caleg Diska: Bukti Nyata Perindo Hadir

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |14:12 WIB
Caleg Perindo Diska (foto: dok MPI)
JAKARTA - Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern, peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia Sejahtera itu kembali menggelar kegiatan bazar murah dan pengecekan kesehatan gratis di Pengadegan Timur III, Jakarta Selatan, Sabtu (20/1/2024).

Kegiatan ini pun turut dihadiri oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo, istri capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh dan Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 8, Diska Resha Putra.

Diska mengatakan dengan digelarnya kegiatan Bazar Murah dan Pengecekan Kesehatan Gratis itu menunjukan bahwa bukti nyata Partai Perindo hadir untuk masyarakat.

“Jadi inilah bukti nyata kita bahwa kita (Partai Perindo) peduli akan pada masyarakat,” kata Diska di lokasi.

Halaman:
1 2
      
