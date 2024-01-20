Advertisement
HOME NEWS NEWS

Harapan Warga Pengadegan kepada Partai Perindo: Tambah Jaya untuk Indonesia

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |13:40 WIB
JAKARTA - Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern, peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia Sejahtera itu kembali menggelar kegiatan bazar murah dan pengecekan kesehatan gratis di Pengadegan Timur III, Jakarta Selatan, Sabtu (20/1/2024).

Kegiatan ini pun turut dihadiri oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo dan istri capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh.

Salah satu warga Pengadegan, Yati, mengatakan dirinya turut senang dengan adanya kegiatan bazar murah dan pengecekan gratis. Ia menilai dengan adanya kegiatan itu dirinya bisa menebus murah sembako dan mengetahui ada atau tidak penyakit yang ia alami.

“Lebih senang, terus Alhamdulillah ada pengecekan kesehatan ini kita jadi tau ada apa engga penyakit di diri kita. Alhamdulillah juga bisa nebus dengan harga murah,” kata Yati di lokasi.

Di sisi lain, ia mengaku senang bisa bertemu dengan Hary Tanoesoedibjo, Liliana Tanoesoedibjo dan Siti Atikoh. Sebab, ia mengatakan dirinya baru kali ini melihat secara langsung ketiganya.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita news lainnya
