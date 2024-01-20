HT: Partai Perindo dan Ganjar-Mahfud Satu Kesatuan, Berjuang untuk Rakyat Kecil!

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo menegaskan bahwa Partai Perindo bersama capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD merupakan satu kesatuan yang berjuang untuk rakyat kecil.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri kegiatan Bazar Murah dan Cek Kesehatan dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) di Pengadegan Timur III, Jakarta Selatan, Sabtu (20/1/2024).

BACA JUGA:

“Bapak-ibu, Partai Perindo, Bu Atikoh, Pak Ganjar-Mahfud itu satu kesatuan, berjuang untuk rakyat kecil,” kata HT di lokasi.

Ketua Partai Perindo yang dikenal modern, peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia Sejahtera itu mengatakan bahwa Indonesia bisa menjadi negara yang tangguh apabila masyarakat kecil sudah sejahtera.

BACA JUGA: