Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

HT: Partai Perindo dan Ganjar-Mahfud Satu Kesatuan, Berjuang untuk Rakyat Kecil!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |12:50 WIB
HT: Partai Perindo dan Ganjar-Mahfud Satu Kesatuan, Berjuang untuk Rakyat Kecil!
Hary Tanoesoedibjo. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo menegaskan bahwa Partai Perindo bersama capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD merupakan satu kesatuan yang berjuang untuk rakyat kecil.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri kegiatan Bazar Murah dan Cek Kesehatan dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) di Pengadegan Timur III, Jakarta Selatan, Sabtu (20/1/2024).

 BACA JUGA:

“Bapak-ibu, Partai Perindo, Bu Atikoh, Pak Ganjar-Mahfud itu satu kesatuan, berjuang untuk rakyat kecil,” kata HT di lokasi.

Ketua Partai Perindo yang dikenal modern, peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia Sejahtera itu mengatakan bahwa Indonesia bisa menjadi negara yang tangguh apabila masyarakat kecil sudah sejahtera.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/337/3180561/pemuda_perindo-NzKr_large.jpg
Ketum Baru Pemuda Perindo William Tanuwijaya: Fokus Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/337/3180560/pemuda_perindo-qC2i_large.jpg
Pengurus Baru Pemuda Perindo Harus Menjadi Pelaku Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3179101/perindo-XFHt_large.jpg
Majukan Kesejahteraan Rakyat Papua dengan Bersinergi Bersama Pemerintah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178847/partai_perindo-eCDQ_large.jpg
Gelar Rakorwil, Partai Perindo Perkuat Konsolidasi DPW Papua Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement