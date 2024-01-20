Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Antusias Warga Tebus Sembako Murah Caleg DPRD Perindo Berman Nainggolan di Matraman

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |20:38 WIB
Antusias Warga Tebus Sembako Murah Caleg DPRD Perindo Berman Nainggolan di Matraman
Caleg Perindo Berman (foto: dok MPI)
JAKARTA - Ribuan warga Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur mengantre untuk menebus sembako murah yang digelar oleh Caleg DPRD DKI Jakarta dari Partai Perindo, Berman Nainggolan

Dibantu sejumlah panitia, warga yang memiliki KTA Asuransi Perindo dapat menebus sembako murah seharga Rp20 ribu yang berisi paket 2kg beras dan 2 liter minyak goreng. Ini merupakan program kerja Perindo untuk membantu meringangkan harga bahan pokok yang mahal.

Pantauan di lokasi, banyak warga tak sabar untuk mendapatkan sembako murah. Sesekali tampak terjadi dorongan, tetapi panitia berhasil menertibkan kembali. Berman yang maju DPRD DKI Jakarta Partai Perindo bernomor urut 1 ikut menyapa warga sembari membantu proses jalannya bazar tersebut.

“Ya kalau bagi kami ini solusi saat sekarang harga-harga mahal. Bang Berman dan Perindo semoga menang,” kata Sarah (36) saat ditemui di Jalan Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur, Sabtu (20/1/2024).

Sarah menyebut program sembako murah yang digagas Perindo perlu merata ke seluruh kampung. Pasalnya, masih banyak kelompok yang belum mendapat kesempatan.

Dirinya yang juga memiliki KTA Asuransi Perindo berharap dapat terus mendapat manfaat sejumlah program kerja lain termasuk kesehatan, khususnya klaim asuransi bagi mereka yang mengalami kecelakaan, sakit, atau meninggal dunia.

“Kalau bisa terus ditingkatkan, ini penting bagi warga kecil seperti kami,” paparnya.

Neli (56) bercerita bahwa program sembako murah Partai Perindo memberikan manfaat bagi sang keluarga yang kesulitan membeli bahan pokok.

“Apa-apa sekarang mahal, ya alhamdulillah bisa dapat sembako murah. Coba mana ada yang kayak gini,” terangnya.

