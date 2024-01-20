Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tinjau Kondisi Korban Banjir Bengkalis, Polisi Salurkan Bantuan dan Cek Kamtibmas

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |20:30 WIB
Tinjau Kondisi Korban Banjir Bengkalis, Polisi Salurkan Bantuan dan Cek Kamtibmas
Polisi meninjau korban banjir di Bengkalis. (Foto: Banda Haruddin)
A
A
A

PEKANBARU - Banjir yang melanda beberapa wilayah di Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Riau telah membawa dampak signifikan pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Merespons situasi tersebut, Kapolres Bengkalis, AKBP Setyo Bimo Anggoro meninjau para korban banjir dan mengecek kamtibmas.

Dalam pertemuan dengan warga yang terdampak banjir, Kapolres menyampaikan pesan solidaritas dan dukungan dari kepolisian, serta mengapresiasi semangat gotong-royong yang ditunjukkan oleh masyarakat setempat dalam menghadapi bencana alam. Kapolres berharap bahwa kebersamaan ini akan menjadi fondasi kuat dalam mengatasi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Siak Kecil.

 BACA JUGA:

Pihak Polres Bengkalis pun membantu warga korban banjir. Polres juga melakukan pendataan untuk warga yang terdampak sembari menyalurkan bantuan sosial kepada masarakat.

"Bantuan logistik dan bahan makanan kepada warga yang terdampak banjir sebagai bentuk dukungan nyata dari kepolisian terhadap upaya pemulihan dan pemulihan normal kehidupan masyarakat setempat," ucap Kapolres Sabtu (20/1/2024).

BACA JUGA:

Puluhan Sekolah di Musi Banyuasin Terendam Banjir, Belajar Mengajar Diliburkan 

Tak lupa, Kapolres Bengkalis menyampaikan pesan Pemilu Damai karena pesta demokrasi yang akan segera dilaksanakan pada 14 Febuari 2024 . Dalam pesannya Kapolres Bengkalis menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam proses demokrasi, terutama dalam menyalurkan hak pilihnya. Kapolres berharap agar masyarakat tetap tenang, bijak dan menjunjung tinggi semangat persatuan demi kelancaran pelaksanaan Pemilu.

