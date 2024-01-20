Tinjau Kondisi Korban Banjir Bengkalis, Polisi Salurkan Bantuan dan Cek Kamtibmas

PEKANBARU - Banjir yang melanda beberapa wilayah di Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Riau telah membawa dampak signifikan pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Merespons situasi tersebut, Kapolres Bengkalis, AKBP Setyo Bimo Anggoro meninjau para korban banjir dan mengecek kamtibmas.

Dalam pertemuan dengan warga yang terdampak banjir, Kapolres menyampaikan pesan solidaritas dan dukungan dari kepolisian, serta mengapresiasi semangat gotong-royong yang ditunjukkan oleh masyarakat setempat dalam menghadapi bencana alam. Kapolres berharap bahwa kebersamaan ini akan menjadi fondasi kuat dalam mengatasi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Siak Kecil.

Pihak Polres Bengkalis pun membantu warga korban banjir. Polres juga melakukan pendataan untuk warga yang terdampak sembari menyalurkan bantuan sosial kepada masarakat.

"Bantuan logistik dan bahan makanan kepada warga yang terdampak banjir sebagai bentuk dukungan nyata dari kepolisian terhadap upaya pemulihan dan pemulihan normal kehidupan masyarakat setempat," ucap Kapolres Sabtu (20/1/2024).

Tak lupa, Kapolres Bengkalis menyampaikan pesan Pemilu Damai karena pesta demokrasi yang akan segera dilaksanakan pada 14 Febuari 2024 . Dalam pesannya Kapolres Bengkalis menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam proses demokrasi, terutama dalam menyalurkan hak pilihnya. Kapolres berharap agar masyarakat tetap tenang, bijak dan menjunjung tinggi semangat persatuan demi kelancaran pelaksanaan Pemilu.