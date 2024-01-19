Puluhan Sekolah di Musi Banyuasin Terendam Banjir, Belajar Mengajar Diliburkan

MUSI BANYUASIN - Puluhan Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan terendam banjir luapan Sungai Musi dan kiriman dari Hulu Rawas, akibat tingginya intensitas hujan dalam dua pekan terakhir. Selain sekolah, banjir juga merendam ribuan rumah warga dan jalan penghubung antar desa.

Sekolah yang terendam tersebar di beberapa kecamatan. Akibat terendam banjir, aktivitas belajar mengajar lumpuh dan siswa diliburkan.

Seperti terlihat di SD yang terletak Desa Napal, Desa Rantau Kasih, Desa Keringin Satu di Kecamatan Lawang Wetan, Aktivitas sekolah sudah diliburkan sementara sembari menunggu banjir surut.

Tingginya curah hujan dalam dua pekan perakhir mengakibatkan Sungai Musi meluap dan menerjang pemukiman rumah warga. Pengendara sepeda motor menerobos banjir saat ingin melakukan aktifitas keluar desa, pasalnya akses jalan penghubung antardesa terendam banjir. Namun warga tetap ekstra hati-hati saat melintas kepungan banjir.