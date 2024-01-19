Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Puluhan Sekolah di Musi Banyuasin Terendam Banjir, Belajar Mengajar Diliburkan

Edi Lestari , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |13:51 WIB
Puluhan Sekolah di Musi Banyuasin Terendam Banjir, Belajar Mengajar Diliburkan
Ilustrasi banjir di Musi Banyuasin (Foto: BPBD)
A
A
A

MUSI BANYUASIN - Puluhan Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan terendam banjir luapan Sungai Musi dan kiriman dari Hulu Rawas, akibat tingginya intensitas hujan dalam dua pekan terakhir. Selain sekolah, banjir juga merendam ribuan rumah warga dan jalan penghubung antar desa.

Sekolah yang terendam tersebar di beberapa kecamatan. Akibat terendam banjir, aktivitas belajar mengajar lumpuh dan siswa diliburkan.

Seperti terlihat di SD yang terletak Desa Napal, Desa Rantau Kasih, Desa Keringin Satu di Kecamatan Lawang Wetan, Aktivitas sekolah sudah diliburkan sementara sembari menunggu banjir surut.

Tingginya curah hujan dalam dua pekan perakhir mengakibatkan Sungai Musi meluap dan menerjang pemukiman rumah warga. Pengendara sepeda motor menerobos banjir saat ingin melakukan aktifitas keluar desa, pasalnya akses jalan penghubung antardesa terendam banjir. Namun warga tetap ekstra hati-hati saat melintas kepungan banjir.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/340/3038165/banjir-kian-tinggi-warga-di-halmahera-tengah-terus-dievakuasi-ke-pengungsian-2JMRZOIDPB.jpg
Banjir Kian Tinggi, Warga di Halmahera Tengah Terus Dievakuasi ke Pengungsian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/340/3037563/banjir-besar-terjang-desa-di-halmahera-tengah-akibat-sungai-kobe-meluap-bhnjtFV4O4.jpg
Banjir Besar Terjang Desa di Halmahera Tengah Akibat Sungai Kobe Meluap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/338/3037382/curah-hujan-di-jakarta-meningkat-akhir-juli-dan-agustus-2024-waspada-banjir-7sHJJmM9PA.jpg
Curah Hujan di Jakarta Meningkat Akhir Juli dan Agustus 2024, Waspada Banjir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/340/3037355/banjir-2-meter-rendam-halmahera-tengah-bpbd-kami-cuma-bisa-nonton-DZoX0dTQBN.jpg
Banjir Tinggi 2 Meter Rendam Halmahera Tengah, BPBD: Kami Cuma Bisa Nonton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/338/3034789/cegah-banjir-9-tandon-baru-dibangun-di-tangsel-llM80uzrjj.jpg
Cegah Banjir, 9 Tandon Baru Dibangun di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/340/3034427/banjir-melanda-gorontalo-lebih-dari-7-000-orang-mengungsi-k5QogbSwv8.jpg
Banjir Melanda Gorontalo, Lebih dari 7.000 Orang Mengungsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement