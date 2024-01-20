Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Deplu AS Konfirmasi Warga AS Ditembak Mati di Tepi Barat, Minta Israel Beri Rincian

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |19:27 WIB
Deplu AS Konfirmasi Warga AS Ditembak Mati di Tepi Barat, Minta Israel Beri Rincian
Deplu AS konfirmasi warga AS tewas ditembak di Tepi Barat (Foto: Webangah)
A
A
A

TEPI BARAT - Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (Deplu AS) secara resmi mengkonfirmasi kematian seorang warga AS di Tepi Barat pada Jumat (19/1/2024) dan telah meminta informasi lebih lanjut kepada pemerintah Israel.

“Kami menyampaikan belasungkawa terdalam kami kepada keluarga,” kata juru bicara kepada CNN.

Juru bicara tidak memberikan nama individu tersebut karena pertimbangan privasi.

“Untuk menghormati keluarga selama masa sulit ini, kami tidak dapat berkomentar lebih lanjut,” lanjutnya.

CNN melaporkan sebelumnya, mengutip kantor berita Palestina WAFA, bahwa Tawfiq Hafiz Ajjaq, 17, ditembak mati.

Pasukan Pertahanan Israel (IDF) dan polisi Israel mengatakan kepada CNN bahwa mereka menerima laporan bahwa seorang petugas polisi yang sedang tidak bertugas dan seorang warga sipil Israel menembak ke arah seorang warga Palestina yang dicurigai melemparkan batu di daerah Al-Mazra'a ash-Sharqiya.

IDF mengatakan pihaknya sedang meninjau klaim bahwa seorang tentara telah menembak ke arahnya, sementara polisi Israel juga telah melakukan penyelidikan.

WAFA yang mengutip sumber medis di rumah sakit mengatakanTawfiq Hafiz Ajjaq ditembak di kepala dan dibawa ke Kompleks Medis Palestina di Ramallah, di mana dia berada dalam kondisi kritis namun kemudian meninggal.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
