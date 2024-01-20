Suara Hati Warga Gaza yang Makam Keluarganya Dihancurkan Israel

GAZA – Pada 18 Desember tahun lalu, Pasukan Pertahanani Israel (IDF) menerbitkan foto tak bertanggal yang mereka katakan sebagai peluncur roket Hamas di halaman pemakaman Shajaiya. CNN tidak dapat memverifikasi secara independen kapan dan di mana foto itu diambil.

Pemandangan kehancuran serupa juga terlihat di pemakaman Bani Suheila, sebelah timur Khan Younis, di mana citra satelit menunjukkan adanya buldoser yang disengaja dan progresif terhadap kuburan tersebut, serta pembangunan benteng pertahanan selama setidaknya dua minggu pada akhir Desember dan awal Januari.

Di pemakaman Al Falouja di lingkungan Jabalya, sebelah utara Kota Gaza, pemakaman Al-Tuffah, sebelah timur Kota Gaza, dan sebuah pemakaman di lingkungan Sheikh Ijlin Kota Gaza, terlihat batu nisan hancur dan bekas tapak yang berat yang mengarah ke kendaraan lapis baja atau tank yang melaju di atas kuburan.

BACA JUGA: Video dan Citra Satelit Tunjukkan Serangan Darat Israel Hancurkan 16 Pemakaman di Gaza

Pengangkut personel lapis baja yang mengangkut tim CNN pekan lalu melaju langsung melalui pemakaman New Bureij di Al-Bureij, sebuah kamp pengungsi Palestina di tengah Gaza, dalam perjalanan keluar dari jalur tersebut. Kuburan terlihat di kedua sisi jalan tanah yang baru dibuldoser, seperti yang terlihat pada layar di dalam kendaraan yang menunjukkan siaran langsung dari kamera depannya. CNN mengkonfirmasi lokasi pemakaman tersebut dengan melakukan geolokasi rekaman dari dalam Gaza pada hari itu dan memeriksanya dengan citra satelit.

Pemakaman lain yang dianalisis oleh CNN dalam citra satelit menunjukkan sedikit atau tidak ada tanda-tanda kehancuran, atau benteng militer. Di antaranya adalah dua kuburan tempat tentara yang gugur dari Perang Dunia I dan II, termasuk umat Kristen dan beberapa orang Yahudi dikuburkan.

Juru bicara IDF tidak menjelaskan mengapa sebagian besar kuburan dibuldoser untuk diubah menjadi pos militer atau mengapa kendaraan militer diparkir di tempat kuburan dulu berada.

“Kami memiliki kewajiban serius untuk menghormati orang mati dan tidak ada kebijakan untuk membuat pos militer di luar kuburan,” kata juru bicara tersebut kepada CNN.

Menurut citra satelit dan video yang ditinjau dan digeolokasi oleh CNN, pasukan Israel merusak parah pemakaman di Khan Younis antara Senin (15/1/2024) malam dan Rabu (18/1/2024) pagi, ketika mereka bergerak ke daerah sekitar kompleks Rumah Sakit Al Nasser dan rumah sakit lapangan Yordania.

IDF mengatakan kepada CNN bahwa ketika informasi intelijen atau operasional penting diterima, mereka akan melakukan operasi penyelamatan sandera secara tepat di lokasi tertentu di mana informasi menunjukkan bahwa jenazah sandera mungkin berada.