Dihadapan Pemuda Manado, Alam Ganjar: Senjata Utama UMKM Adalah Teknologi

SULAWESI UTARA - Putra Calon presiden nomor urut tiga, Muhammad Zinedine Alam Ganjar menghadiri acara bersama para pemuda dengan tema 'Pengembangan Inovasi UMKM Berbasis Kerakyatan Bagi Gen Z' di Warkop Corner 52, Sario Utara, Manado, Sulawesi Utara, Sabtu (20/1/2024).

Dirinya mengutarakan pandangannya soal bagaimana pelaku UMKM bisa terus berinovasi dalam kegiatan Creative Talk tersebut.

Dia menyebut, pelaku UMKM harus melek terhadap teknologi yang kian berkembang pesat. Hal tersebut berguna untuk mengembangkan usaha para pelaku UMKM agar bisa terus berinovasi.

"Senjata utama UMKM saat ini adalah teknologi karena saat ini pelaku industri dituntut harus terampil dalam mengakses fitur dan memanfaatkan apps untuk berjualan menggunakan gadget," ucap Alam.