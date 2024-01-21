Kumpulan Abang Becak di Medan Dukung Caleg Perindo Rudi Zulham Hasibuan, Ini Alasannya

MEDAN - Ratusan penarik betor di Medan menyatakan dukungan mereka kepada calon anggota legislatif (caleg) Partai Perindo untuk DPRD Sumatera Utara, Rudi Zulham Hasibuan. Pernyataan dukungan itu disampaikan saat mereka menggelar dialog langsung dengan sosok Ketua DPW Perindo Sumatera Utara itu di Rumah Silaturahmi, Jalan Prof. H.M Yamin, Kota Medan, Sabtu (20/1/2024).

"Iya kita mendukung pak Rudi Zulham Hasibuan untuk DPRD Sumatera Utara. Kita sudah kenal dengan beliau dan selama ini mudah berkomunikasi dengan beliau," kata Zulhendri (55), warga Medan Tembung yang menjadi koordinator ratusan penarik betor tersebut.

BACA JUGA:

Zulhendri pun mengatakan ia dan rekan-rekannya telah menitipkan aspirasi mereka ke Rudi Zulham Hasibuan. Mereka mendoakan agar Rudi terpilih dan bisa merealisasikan aspirasi mereka.

"Kami berharap ada kemudahan untuk kami penarik betor ini. Seperti untuk mengurus surat-surat administrasi kependudukan, jaminan sosial maupun pinjaman untuk perbaikan becak kami," tukasnya.