Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Ringankan Beban Masyarakat, Caleg Perindo Gelar Tebus Murah Minyak Goreng

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |21:49 WIB
Ringankan Beban Masyarakat, Caleg Perindo Gelar Tebus Murah Minyak Goreng
Caleg Perindo Rita Irawati. (Foto: Dharmawan Hadi)
A
A
A

SUKABUMI - Ringankan beban ekonomi di masyarakat, calon legislatif (Caleg) No 1 DPR RI Dapil IV Kabupaten dan Kota Sukabumi dari Partai Perindo, Rita Irawati Priatna gelar bazaar murah minyak goreng murah dengan harga Rp5.000/liter.

Lebih dari 500 botol minyak goreng yang disediakan, ludes dalam waktu singkat diserbu warga Kampung Kosambi RT 011/003, Desa Padabeunghar, Kecamatan Jampangtengah, Kabupaten Sukabumi, pada Senin (22/1/2024) siang.

 BACA JUGA:

"Warga di sini merasa senang bisa bertemu dengan calon wakilnya di parlemen untuk berdialog dan mencurahkan keluh kesahnya. Selain itu warga merasa terbantu meringankan beban ekonominya dengan adanya kegiatan Bazaar minyak goreng murah ini," ujar Rita kepada MNC Portal Indonesia.

Lebih lanjut Rita mengatakan, biasanya warga membeli minyak goreng dengan harga Rp17 ribu hingga Rp20 ribu perliter, namun di acara yang diinisiasi caleg partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, ditebus dengan harga Rp5 ribu.

 BACA JUGA:

"Kami Caleg dari Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo, konsisten untuk selalu dekat dan membela kepentingan rakyat dengan program yang nyata," ujar Rita.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917/pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180916/perindo-TIMk_large.jpg
Bentuk Politik Akuntabel dan Transparan, Partai Harus Siap Diperiksa oleh Rakyat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180914/perindo-vzKg_large.jpg
Wejangan HT ke Kader Perindo: Bangun Organisasi Sampai ke Bawah!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement