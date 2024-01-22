Ringankan Beban Masyarakat, Caleg Perindo Gelar Tebus Murah Minyak Goreng

SUKABUMI - Ringankan beban ekonomi di masyarakat, calon legislatif (Caleg) No 1 DPR RI Dapil IV Kabupaten dan Kota Sukabumi dari Partai Perindo, Rita Irawati Priatna gelar bazaar murah minyak goreng murah dengan harga Rp5.000/liter.

Lebih dari 500 botol minyak goreng yang disediakan, ludes dalam waktu singkat diserbu warga Kampung Kosambi RT 011/003, Desa Padabeunghar, Kecamatan Jampangtengah, Kabupaten Sukabumi, pada Senin (22/1/2024) siang.

BACA JUGA:

"Warga di sini merasa senang bisa bertemu dengan calon wakilnya di parlemen untuk berdialog dan mencurahkan keluh kesahnya. Selain itu warga merasa terbantu meringankan beban ekonominya dengan adanya kegiatan Bazaar minyak goreng murah ini," ujar Rita kepada MNC Portal Indonesia.

Lebih lanjut Rita mengatakan, biasanya warga membeli minyak goreng dengan harga Rp17 ribu hingga Rp20 ribu perliter, namun di acara yang diinisiasi caleg partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, ditebus dengan harga Rp5 ribu.

BACA JUGA:

"Kami Caleg dari Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo, konsisten untuk selalu dekat dan membela kepentingan rakyat dengan program yang nyata," ujar Rita.