Ganjar Pranowo di Depan Massa Hajatan Rakyat : Kami Sayang Jawa Barat dan Bandung

BANDUNG - Kampanye terbuka pertama, pasangan calon (paslon) nomor urut 3 Ganjar-Mahfud memilih Jawa Barat sebagai lokasi perdana acara Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud di Lapangan Tegallega, Bandung, Minggu (21/1/2024). Dalam kampanye tersebut, Ganjar menegaskan bahwa dirinya akan mengendalikan pangan.

“Kami sayang Jawa Barat dan kami sayang Kota Bandung,” kata Calon presiden (capres) Ganjar Pranowo membuka orasinya, Minggu (21/1/2024).

“Bung Karno punya inspirasi dari orang Jawa Barat, Marhaen. Dialah orang kecil, dialah yang butuh pembelaan dari sebuah keputusan politik besar. Dia petani yang persis seperti kondisi hari ini yang berteriak pada Ganjar-Mahfud ketika kami berkeliling Indonesia,” lanjutnya.

Ganjar juga menyebutkan bahwa nanti malam akan ada debat, di mana Mahfud MD akan bicara bagaimana pangan ini harus dikendalikan oleh negara.

“Tidak boleh pangan itu jadi bahan liberal yang diperdagangkan. Negara yang harus bertanggung jawab,” tegas Ganjar.

Ganjar juga menyentil Prabowo yang pada kampanyenya di Pontianak, Kalimantan Barat mengatakan menyindir bahwa capres yang lebih mengutamakan internet gratis ketimbang makan bergizi gratis tidak layak menjadi pemimpin karena otaknya lamban.

“Dengan internet (gratis) rakyat bisa berusaha, karena lapangan kerja akan terbuka lebih banyak. Mereka orang-orang yang sanggup mencari makan dan setidaknya makan siang akan dia bayar sendiri. Mereka bukan orang bodoh, mereka anak-anak hebat. Itu semua bisa kita wujudkan kalau kita menang,” tandas Ganjar.