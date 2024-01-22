Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Ganjar Pranowo di Depan Massa Hajatan Rakyat : Kami Sayang Jawa Barat dan Bandung

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |02:28 WIB
Ganjar Pranowo di Depan Massa Hajatan Rakyat : Kami Sayang Jawa Barat dan Bandung
A
A
A

BANDUNG - Kampanye terbuka pertama, pasangan calon (paslon) nomor urut 3 Ganjar-Mahfud memilih Jawa Barat sebagai lokasi perdana acara Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud di Lapangan Tegallega, Bandung, Minggu (21/1/2024). Dalam kampanye tersebut, Ganjar menegaskan bahwa dirinya akan mengendalikan pangan.

“Kami sayang Jawa Barat dan kami sayang Kota Bandung,” kata Calon presiden (capres) Ganjar Pranowo membuka orasinya, Minggu (21/1/2024).

“Bung Karno punya inspirasi dari orang Jawa Barat, Marhaen. Dialah orang kecil, dialah yang butuh pembelaan dari sebuah keputusan politik besar. Dia petani yang persis seperti kondisi hari ini yang berteriak pada Ganjar-Mahfud ketika kami berkeliling Indonesia,” lanjutnya.

Ganjar juga menyebutkan bahwa nanti malam akan ada debat, di mana Mahfud MD akan bicara bagaimana pangan ini harus dikendalikan oleh negara.

“Tidak boleh pangan itu jadi bahan liberal yang diperdagangkan. Negara yang harus bertanggung jawab,” tegas Ganjar.

Ganjar juga menyentil Prabowo yang pada kampanyenya di Pontianak, Kalimantan Barat mengatakan menyindir bahwa capres yang lebih mengutamakan internet gratis ketimbang makan bergizi gratis tidak layak menjadi pemimpin karena otaknya lamban.

“Dengan internet (gratis) rakyat bisa berusaha, karena lapangan kerja akan terbuka lebih banyak. Mereka orang-orang yang sanggup mencari makan dan setidaknya makan siang akan dia bayar sendiri. Mereka bukan orang bodoh, mereka anak-anak hebat. Itu semua bisa kita wujudkan kalau kita menang,” tandas Ganjar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/320/3170090//phk-Tne8_large.jpg
44 Ribu Pekerja Kena PHK, Jawa Barat Jadi Provinsi Terbanyak di Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/320/3170049//phk-8mXV_large.jpg
Jumlah PHK di RI Tembus 44.333 Pekerja, Bertambah 830 Orang hingga Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/320/3164450//industri-PceV_large.jpg
Industri Pakaian, Sepatu dan Mainan Anak Dapat Kredit Khusus hingga Rp10 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/525/3164088//sesar_lembang-lHkg_large.jpg
Aktivitas Sesar Lembang Meningkat, BMKG Ingatkan Potensi Bahayanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/320/3162742//pgn-ZE3B_large.jpg
Pasokan Gas PGN ke Industri Terbatas, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement