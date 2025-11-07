Kapolri Instruksikan SPPG Polri Zero Accident, Pastikan Food Security Berjalan Optimal

JATENG – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri di Karanganyar, Jawa Tengah (Jateng), Jumat (7/11/2025).

"Kami mendapatkan kunjungan dari beliau (Titiek Soeharto) ke dua tempat, pertama SMP Kemala Bhayangkari yang ada di Karanganyar dan kemudian SPPG Polri yang ada di Karanganyar. Beliau menyaksikan langsung bagaimana proses pada saat anak-anak melaksanakan kegiatan makan hasil dari distribusi SPPG dan kemudian tadi beliau meninjau ke kelas-kelas yang ada," kata Sigit.

Sigit juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto karena SMP Kemala Bhayangkari telah mendapatkan fasilitas terkait dengan program pelayanan terpusat.

"Dengan menggunakan TV flat ada dua. Kemudian bantuan laboratorium IPA untuk biologi, kemudian fisika, dan tentunya ini sangat membantu dalam mendukung program sekolah yang ada," ujar Sigit.

Selanjutnya, Sigit menyebut dalam kunjungannya ke SPPG dilakukan peninjauan seluruh proses pembuatan makanan bergizi gratis (MBG), mulai dari kedatangan bahan produksi hingga proses distribusi ke penerima manfaat.