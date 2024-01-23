Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Angkatan Laut Kolombia Sita 800 Kg Kokain Senilai Rp423 Miliar

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |14:15 WIB
Angkatan Laut Kolombia Sita 800 Kg Kokain Senilai Rp423 Miliar
Angkatan Laut Kolombia sita kokain 800 kg senilai Rp423 miliar (Foto: Colombian Navy)
A
A
A

KOLOMBIA - Sebuah kapal semi-submersible yang membawa hampir 800 kg kokain, termasuk parsel yang dicap dengan simbol kalajengking, telah dicegat oleh Angkatan Laut Kolombia.

Kapal selam narco sepanjang 15m (50 kaki), yang pertama terdeteksi tahun ini, disita di perairan Kolombia.

Angkatan Laut memperkirakan tangkapan tersebut bernilai USD27 juta (Rp423 miliar). Kapal selam tersebut diyakini sedang dalam perjalanan ke Amerika Serikat (AS) atau Eropa.

Tiga orang yang berada di dalam kapal itu telah ditangkap.

Angkatan Laut mengatakan pihaknya mencegat kapal selam yang melakukan perjalanan melalui Samudera Pasifik pada Minggu (21/1/2024).

Di dalam kapal terdapat paket kokain hidroklorida, banyak yang dicap dengan gambar kalajengking atau diberi label "Winnie" dan "Carnal".

Narkoba dan tersangka diangkut ke Buenaventura, kota pelabuhan Kolombia. Rincian lebih lanjut tentang para tersangka belum dirilis.

“Dengan penyitaan ini, masuknya hampir USD27 juta ke organisasi penyelundup narkoba dapat dicegah, sebagai akibat dari penjualannya di pasar ilegal internasional, serta distribusi sekitar dua juta dosis di jalan-jalan dunia,” kata Angkatan Laut dalam sebuah pernyataan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/338/3181122//narkoba-ygb3_large.jpg
Onad Tidak Tersangka, Polisi Singgung Ruang Rehabilitasi di UU Narkotika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/612/3181064//beby-Wn65_large.jpg
Onad Ditahan karena Narkoba, Beby Leonardo: Kamu Bukan Jatuh, Hanya Kesandung Batu Kecil 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/338/3181045//viral-3Gfc_large.jpg
Polisi Tetapkan Pemasok Narkoba ke Onadio Leonardo sebagai Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/338/3181001//onadio-mMR9_large.jpg
Artis Onadio Leonardo Mengajukan Rehabilitasi, Nasibnya Kini di Tangan BNNP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/338/3180945//onadio-VJsz_large.jpg
Apa Motif Onadio Leonardo Pakai Narkoba, Ini Penjelasan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/338/3180870//viral-29Ph_large.jpg
Apa Alasan Onad Pakai Narkoba, Ini Jawaban Polisi!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement