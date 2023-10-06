Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Putin Ungkap Simpanan Kokain dalam Jumlah Besar Ditemukan di Kantor Bos Wagner

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |20:17 WIB
Putin Ungkap Simpanan Kokain dalam Jumlah Besar Ditemukan di Kantor Bos Wagner
Almarhum Pimpinan Tentara Bayaran Wagner Yevgeny Prigozhin. (Foto: Reuters)
A
A
A

SOCHI - Simpanan kokain ditemukan dalam penggerebekan di kantor perusahaan militer swasta Grup Wagner, menurut Presiden Rusia Vladimir Putin pada Kamis, (5/10/2023). Pimpinan Wagner, Yevgeny Prigozhin tewas dalam kecelakaan pesawat pada Agustus, dua bulan setelah melancarkan pemberontakan singkat ke Kremlin.

“Kita tahu bahwa… (Dinas Keamanan Federal) tidak hanya menemukan 10 miliar (rubel) uang tunai di (kantor) perusahaan di St. Petersburg, tetapi juga 5 kilogram kokain,” kata Putin dalam sesi Klub Diskusi Valdai. di Sochi, sebagaimana dilansir RT.

Polisi dan petugas keamanan menggerebek properti milik Wagner tak lama setelah pemberontakan Prigozhin. Pada 23 Juni, Prigozhin mengumumkan bahwa pasukannya akan bergerak menuju Moskow, tetapi mundur keesokan harinya setelah mencapai kesepakatan dengan pihak berwenang.

Prigozhin dan beberapa rekan dekatnya meninggal pada 23 Agustus, ketika jet bisnisnya jatuh di Rusia barat.

Berbicara di forum Valdai, Putin berbagi beberapa temuan penyelidikan atas kecelakaan tersebut.

“Ketua Komite Investigasi baru-baru ini memberi tahu saya bahwa pecahan granat tangan ditemukan di tubuh para korban,” kata Putin. “Tidak ada dampak luar terhadap pesawat. Sekarang ini adalah fakta yang sudah terkonfirmasi.”

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/18/3165063/anak_anak_rusia_latihan_militer-zORK_large.jpg
Puluhan Anak Rusia Ikuti Latihan Militer, Bawa Senjata Asli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/25/18/3141762/serangan_drone_rusia_sasar_apartemen_di_ukraina-LJPv_large.jpg
Drone Rusia Serang Apartemen dan Rumah di Kyiv, 7 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/18/3138138/presiden_rusia_vladimir_putin-N4Ms_large.jpg
3 Tahun Perang, Putin Usulkan Perundingan Langsung dengan Ukraina di Turki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/337/3131278/papua-7km6_large.jpg
Gempar Kabar Rusia Tempatkan Pesawat di Papua, Kemlu Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/18/3126442/bendera_korea_utara_dan_rusia-nQNU_large.jpg
Rusia Segera Mulai Bangun Jembatan Menuju Korea Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/03/18/3070646/bom-Yq8P_large.jpg
Ngeri, Rusia Diduga Lepaskan Bom Non-nuklir Terkuat di Dunia, Awan Berbentuk Jamur Terlihat di Ukraina
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement