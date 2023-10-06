Putin Ungkap Simpanan Kokain dalam Jumlah Besar Ditemukan di Kantor Bos Wagner

SOCHI - Simpanan kokain ditemukan dalam penggerebekan di kantor perusahaan militer swasta Grup Wagner, menurut Presiden Rusia Vladimir Putin pada Kamis, (5/10/2023). Pimpinan Wagner, Yevgeny Prigozhin tewas dalam kecelakaan pesawat pada Agustus, dua bulan setelah melancarkan pemberontakan singkat ke Kremlin.

“Kita tahu bahwa… (Dinas Keamanan Federal) tidak hanya menemukan 10 miliar (rubel) uang tunai di (kantor) perusahaan di St. Petersburg, tetapi juga 5 kilogram kokain,” kata Putin dalam sesi Klub Diskusi Valdai. di Sochi, sebagaimana dilansir RT.

Polisi dan petugas keamanan menggerebek properti milik Wagner tak lama setelah pemberontakan Prigozhin. Pada 23 Juni, Prigozhin mengumumkan bahwa pasukannya akan bergerak menuju Moskow, tetapi mundur keesokan harinya setelah mencapai kesepakatan dengan pihak berwenang.

Prigozhin dan beberapa rekan dekatnya meninggal pada 23 Agustus, ketika jet bisnisnya jatuh di Rusia barat.

Berbicara di forum Valdai, Putin berbagi beberapa temuan penyelidikan atas kecelakaan tersebut.

“Ketua Komite Investigasi baru-baru ini memberi tahu saya bahwa pecahan granat tangan ditemukan di tubuh para korban,” kata Putin. “Tidak ada dampak luar terhadap pesawat. Sekarang ini adalah fakta yang sudah terkonfirmasi.”