HOME NEWS NUSANTARA

Janda Cantik di Serang Diperkosa Pedagang Bakso Keliling, Awalnya Sering Ngintip

Fariz Abdullah , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |13:02 WIB
Janda Cantik di Serang Diperkosa Pedagang Bakso Keliling, Awalnya Sering Ngintip
Ilustrasi pemerkosaan (Foto: Ist)
A
A
A

SERANG - Pria bejat inisial KA (42), warga Kecamatan Maja, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten diamankan pihak kepolisian Satreskrim Polres Serang, Selasa, 22 Januari 2024. Ia terlibat kasus pemerkosaan terhadap seorang janda.

Korbannya SA (38), warga Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Korban dirudapaksa KA yang berprofesi sebagai penjual bakso keliling saat tertidur lelap.

"Korban dan pelaku ini tetanggaan di sebuah kontrakan di sekitar Kecamatan Ciruas," kata Kasatreskrim Polres Serang, AKP Andi Kurniady saat dihubungi.

Selama mengontrak, lanjut Andi, KA sering mengintip korban saat tertidur melalui atap plafon. Ia juga mengakui tak bisa menahan hawa nafsunya karena tergoda oleh kemolekan tubuh SA.

"Sudah lama suka ngintip nah semalam pelaku berniat untuk menghilangkan rasa penasarannya terhadap bentuk tubuh korban hingga munculah nafsu untuk memperkosa korban," kata Andi.

Lebih jauh Andi menjelaskan, pelaku masuk melalui atap rumah korban. Disitu, dia juga menyiapkan seutas tali untuk mengikat SA.

Halaman:
1 2
      
