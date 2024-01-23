Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS YOGYA

Ganjar Pranowo Nginap di Rumah Petani Gunungkidul, Warga: Kaya Ketiban Pulung

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |14:11 WIB
Ganjar Pranowo Nginap di Rumah Petani Gunungkidul, Warga: Kaya Ketiban Pulung
Ganjar Pranowo (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo menyempatkan untuk menginap di rumah petani bernama Mbah Wakiran warga Desa Jaten Kelurahan Ponjong Kecamatan Ponjong Gunungkidul, DIY Senin (22/1/2024) malam.

Mulanya, suara terbangan diiringi salawat Rawi bergema di Rumah Mbah Rawi. Ribuan warga berbondong-bondong ke rumah kakek berusia 76 tahun itu.

Tak biasanya rumah Mbah Wakiran ramai. Biasanya, Mbah Wakiran hanya tinggal berdua dengan istrinya, Mbah Sujatmi. Lalu apa yang membuat rumah Mbah Wakiran ramai? Ternyata malam itu Mbah Wakiran kedatangan tamu spesial. Ganjar Pranowo datang ke rumahnya untuk numpang menginap.

"Wah rasanya kaya ketiban pulung. Seneng banget. Nggak nyangka pak Ganjar purun tilem gubuk kulo (tidak menyangka pak Ganjar mau tidur di rumah saya)," ucap Wakiran tak percaya.

Wakiran awalnya tak percaya saat ada tim Ganjar datang dan mengabarkan bahwa Ganjar mau menginap. Berkali-kali ia bertanya kebenaran itu, sampai kebingungan menjawab pertanyaan tetangga.

"Ya nggak percaya, masa ada calon presiden mau menginap di rumah saya. Lurah, camat bupati saja belum pernah ada yang mau menginap," jelasnya.

