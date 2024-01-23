Sosialisasikan Ganjar-Mahfud di Pasar Minggu, Liliana Tanoesoedibjo: Nomor 3 Menang!

JAKARTA - Caleg DPR RI Dapil Jakarta II (Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri), Liliana Tanoesoedibjo dan Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 8, Santi Paramita didampingi Ketua Umum (Ketum) Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo mensosialisasikan tata cara mencoblos surat suara Pemilu 2024. Acara itu dihadiri ribuan warga di Gang Mawar, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (23/1/2024).

Awalnya Liliana mensosialisasikan pasangan calon (paslon) Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Lantas, Ia bertanya pilih nomor berapa di Pilpres 2024.

"Nomor 3, nomor 3 Ganjar Pranowo!" celetuk warga.

Kemudian, Liliana pun dengan lantang memekikkan nomor 3 menang.

"Nomor 3 menang, menang, menang! Coblos," ucap Liliana.