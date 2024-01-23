Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
Sosialisasikan Ganjar-Mahfud di Pasar Minggu, Liliana Tanoesoedibjo: Nomor 3 Menang!

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |13:50 WIB
Sosialisasikan Ganjar-Mahfud di Pasar Minggu, Liliana Tanoesoedibjo: Nomor 3 Menang!
Hary Tanoesoedibjo dan Liliana Tanoesoedibjo. (Foto: Refi Sandi)
JAKARTA - Caleg DPR RI Dapil Jakarta II (Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri), Liliana Tanoesoedibjo dan Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 8, Santi Paramita didampingi Ketua Umum (Ketum) Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo mensosialisasikan tata cara mencoblos surat suara Pemilu 2024. Acara itu dihadiri ribuan warga di Gang Mawar, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (23/1/2024).

Awalnya Liliana mensosialisasikan pasangan calon (paslon) Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Lantas, Ia bertanya pilih nomor berapa di Pilpres 2024.

 BACA JUGA:

"Nomor 3, nomor 3 Ganjar Pranowo!" celetuk warga.

Kemudian, Liliana pun dengan lantang memekikkan nomor 3 menang.

"Nomor 3 menang, menang, menang! Coblos," ucap Liliana.

